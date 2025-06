José F. Peláez: «Hace años que decimos que el Gobierno está al límite y siempre hay espacio para algo más»

¿Es la situación del Gobierno de España y de su presidente insostenible? La primera cuestión que el director de ABC Córdoba, Francisco J. Poyato, planteó a José F. Peláez, articulista del periódico, fue ésta, ligada a la actualidad más rabiosa y a los casos de corrupción que acechan al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Su respuesta la dio con perspectiva: «Es posible, pero llevamos diciendo que estamos al límite muchos años y siempre hay espacio para un poco más. En parte está determinado por lo que esté dispuesta la sociedad a soportar, y no tengo claro que hayamos llegado al límite».

Porque, como reconoció, la economía va bien, la inflación se ha moderado y hay poco paro y los otros peligros, «el imperio de la ley, la calidad de las instituciones, no importan a tanta gente».

José F. Peláez participó este miércoles en el ciclo de Periodismo y Actualidad 'Opinión Abierta', que organiza ABC con el patrocinio de la Fundación Cajasol, cuya sede en Córdoba acogió el encuentro, y lo hizo hablando de la escritura y también de la actualidad, que pasa por la corrupción que salpica al Gobierno. La cita forma parte del 25 aniversario de ABC Córdoba.

«Si fuera al revés creo que sí habría huelgas generales y calles ardiendo, y eso con toda la razón», dijo. No tiene claro si eso es bueno, signo de que hay tranquilidad y no algaradas, o si «muestra que la gente está muerta y que le da igual lo que le pase».

Se habló mucho de periodismo, «que se consume menos y de peor calidad», y algo que pasa es que «se cuenta lo que pasa y da igual». «Ya nos hemos olvidado de Leire, porque cada día sale un personaje más cutre que el anterior. Si yo propongo este guion me lo tiran para atrás por ser una locura», manifestó.

«Me gusta pensar que escribimos para la hemeroteca, que alguien nos leerá para saber cómo eran los últimos días de Sánchez»

Eso sí, aunque pueda escandalizar buscar acomodo laboral a prostitutas, también le parece que «el mayor acto de corrupción es la amnistía para comprar una investidura en la negociación de dos delincuentes y el fiscal general del Estado utilizando la políticamente la información». Concluyó ahí con una duda: «No sé hasta qué punto es posible ser buena persona y estar callado con ésto».

¿Hasta cuándo durará el Gobierno? Repasó a los socios y recordó que Bildu está «encantando y ahora blanqueado como progresista, feminista, ecologista y hasta un poco papanatas». «Han pasado de dar tiros en la nuca a hacer saludos al sol», dijo de broma. El único factor de inestabilidad puede ser Puigdemont. La conversación pasó por lo que quede por saber, que ha sembrado en el PSOE «el pavor a lo desconocido», a lo que pueda salir en nuevas revelaciones o en otros audios.

Proyectos incompatibles

No pasó por alto la relación entre el PP y Vox, y alertó de que los dos partidos sin distintos. Aunque la formación de Abascal pudo empezar como «un PP echado para adelante», ahora «son proyectos incompatibles, que están de acuerdo en pocas cosas y parten de tradiciones distintas».

La conversación tenía que pasar por el periodismo y así fue. José F. Peláez defendió el papel de los profesionales: «No nos enteraríamos de nada si no hubiera periodistas jugándose la vida. No sé si la sociedad es justa y es capaz de agradecérselo». Ese «ir, ver y contar» no puede hacerlo, insistió, la Inteligencia Artificial.

Peláez pertenece a una nueva generación de articulistas y defendió la necesidad de «dar la cara y jugársela», pero también de salir a veces de la política. «Si sólo se hace el análisis, el periódico es un tostón. A mí me gusta pensar que escribimos para la hemeroteca, que alguien nos leerá para saber qué pasaba en los últimos días de Sánchez», afirmó. Por eso resaltó que el columnismo «es un género donde están la noticia, la reflexión, la idea y hay humor, mirada, acidez». Su propuesta es «buscar el estilo y enriquecer los periódicos desde miradas personales». La suya, en ABC.