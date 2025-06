No dirán mis lectores que no era bonito el sueño que expuse en la columna anterior. Imaginar a un alcalde con mayoría absoluta que tiende la mano a la oposición para formar parte del equipo de gobierno, buscando de entre todos los partidos ... a los concejales más válidos para mejor servir a quienes representan. Tal y como están las cosas en España eso es un sueño. Pero no me dirán que no es algo democrático e ilusionante.

Confieso que esa columna me ha costado que me califiquen de utópico, ingenuo y algún que otro piropo. Galanterías que me han llegado de los más cercanos. No quiero imaginar lo que habrán dicho de mí algunos lectores. Y todos llevan razón. En la política española actual, soñar con esas cosas es señal de que se me ha ido la pinza. Pero me tranquiliza saber que no soy el único. ¡Veamos! Noticia Relacionada DESDE MI RINCÓN Ser y actuar como demócratas José Luque Pocas personas tan populares y admiradas como el sudafricano y premio Nobel de la Paz Nelson Mandela. Político que, tras 27 años de cautiverio por luchar contra la dictadura segregacionista blanca, se presenta a unas elecciones libres y obtiene el 62,6 % de los votos, es decir, una aplastante mayoría. No obstante, sorprende a su pueblo cuando desvela la composición de su gobierno en el que ha incorporado a personas nacionalistas blancos pertenecientes a partidos que habían perdido estrepitosamente las elecciones. Mandela consigue de esta manera la paz para su pueblo, algo que muy pocos confiaban poder alcanzar en un país muy rico y con un pueblo tan maltratado como lo había sido el pueblo sudafricano. A veces, yo diría siempre, los sueños más atrevidos son los mejores. Veo a España en una situación que reclama la existencia de políticos capaces de llevar a la práctica los sueños más osados. Políticos que en este momento y desde el poder municipal o autonómico, den ejemplo de que gobernar para el pueblo, no para el partido, es dar al pueblo aquello que todo pueblo necesita. Políticos capaces de liderar los cambios necesarios que España, como país, está reclamando.

