Decía Pablo Coelho que «pensar en pequeñas cosas no significa pensar en pequeño». ¡Gran verdad! Confundir valor y precio es cosa de necios. Pienso en esto cuando por algún motivo me muevo por la ciudad. En Córdoba, puede que satisfechos con las grandes ... y valiosos cosas que la naturaleza y la historia nos ha dejado, se abandonan los pequeños detalles de la ciudad que son el marco con el que se presenta ese patrimonio. Es como si un lienzo de Romero de Torres lo enmarcáramos con una madera apolillada y sucia. El resultado dejaría a los responsables de necios que no valoran ni aprecian lo que de valor tienen en sus manos. ¿Por qué digo esto?

Noticia Relacionada El Ayuntamiento empezará en agosto la primera fase del plan asfalto y actuará en 53 calles Baltasar López Invertirá 3 millones de un total de 12 que destinará a estas tareas hasta 2027 Hay un departamento en el Ayuntamiento de Córdoba, la Delegación de Infraestructuras, que es receptiva a las sugerencias de los ciudadanos y cuya labor se nota en nuestras calles. Digo que es receptiva porque cuando se les dice algo no cae en saco roto, sino que procuran solucionarlo lo antes posible. Lo digo por experiencia. Pero es lamentable que, con tanto asesor, coordinador y 'agarraillos' a las ubres del presupuesto municipal, tengamos que ser los ciudadanos de a pie los que pongamos el foco en esos pequeños pero valiosos detalles de nuestra ciudad que por dejadez degradan nuestro patrimonio. ¿No es cierto que se ha engrandecido la Iglesia de San Cayetano con el adecentamiento de su plaza? ¿No da gusto ahora pasear por Molinos Alta? ¿No ha ganado esa pequeña pero valiosa glorieta con una fuente que se encuentra en la avenida frente a la Iglesia? Son detalles que dicen bien de nuestra ciudad y alegran a los ciudadanos. Por eso hay que reconocer las cosas cuando estas funcionan. Y ese departamento municipal funciona. ¡Apóyese! Alguien dijo que nos volvemos más fuertes levantando a los demás, no derribándolos. Para que las necesarias críticas a nuestros responsables políticos sean justas, nada es más necesario que las alabanzas cuando las cosas se hacen bien en Córdoba. Para mí, ejercer nuestra soberanía es participar en todo momento en la cosa pública, le duela o alegre a quien corresponda. Eso es ser demócratas. ¡Actuemos como demócratas!

