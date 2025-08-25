Suscríbete a
Nadie se atrevería hoy a decir que se va a la playa o al monte sin llevarse un libro que no leerá

José Javier Amorós

Córdoba

El viajero empaqueta el bañador, el cepillo de dientes, la tarjeta de crédito y un libro. Y se lanza a los espacios abiertos, que están todos ocupados. Lo único superfluo del equipaje es el libro, pero nadie se atrevería hoy a decir que se va ... a la playa o al monte sin llevarse un libro que no leerá. —¿Y qué has hecho este verano en la playa? —Descansar, pasear y leer mucho. Precisamente las tres cosas que no se pueden hacer en la playa en verano. Para eso está la ciudad en invierno, tranquila y sosegada.

