El incendio por valor de un millón de euros de la Mezquita-Catedral le ha pillado a uno fuera de Córdoba, pero en zona nacional. Quizá por eso no ha visto curas colgados de los pulgares en los edificios oficiales o crucificados al bajar ... la marea, según los gustos de cada revolucionario municipal. Sorprende que nadie haya acusado a la propia Iglesia de provocar el incendio. Por lo menos, que uno sepa. No puede descartarse que los culpables sean los canónigos, que con la llama de la fe prendieron la escoba de barrer ateos que el Cabildo tiene prevenida en un cuartito. El sanchismo- leninismo, que ha sacado a España varias veces de la caverna franquista para depositarla con inteligencia en el basurero de la historia, es el único que tiene las cosas claras, porque las ve con ojos húmedos de usuario de sauna. Hay que quitarle a la Iglesia católica la propiedad de la Mezquita-Catedral, para incorporarla a la cátedra de Begoña Gómez. Así podrá el juez Peinado abrir una pieza separada por apropiación indebida de bienes eclesiásticos. Que desautorizará un tribunal superior, y estaremos entretenidos diez o doce años más, mientras los Sánchez acumulan inocencia y poder. Justicia lenta, justicia inacabada, pero justicia independiente, según. La cuestión es pasar el rato, mientras alcanza Sánchez la edad de jubilación en la Moncloa.

Las redes para cazar pajarillos bobos retransmiten sin descanso y sin conocimiento una versión satírica del Himno de Riego: «Si los curas y frailes supieran / la paliza que van a llevar, / subirían al coro cantando / libertad, libertad, libertad». Tú que tienes redaños, Bolaños, dales caña, cariño. A ver si se va a hacer usted daño con la caña, Bolaños, coño. Sostiene Papini que Dios acabará perdonando al Diablo, como prueba de su amor infinito. Eso nos lleva a sospechar que pecadores especializados como Sánchez, la Montero (Marisú, canesú, petisú, rendibú, caradú) y Óscar Puente, mucho más tontos y sólo un poco menos dañinos que el Maligno, acabarán alcanzando el Paraíso, después de habernos hecho la vida imposible en este mundo. Triste destino el del creyente de base, condenado a compartir también la eternidad con esos individuos. Mejor se estará en la nada. Amar a nuestros enemigos, poner las dos mejillas hasta su desgaste, perdonar, sonreír e invitar a café a quienes nos insultan, nos humillan, nos desprecian, nos roban, nos maltratan, y otros mandatos de imposible cumplimiento, no nos eximen de aprender artes marciales, para que el enemigo llegue a nuestros brazos fraternos ablandado y mansito. Si hay que ir al infierno, se va, pero después de usted, camarada. Si uno no fuera católico, se convertiría inmediatamente, sólo por ir en contra de tantos bobitos rencorosos que añoran la tragedia de una guerra civil que no han conocido ni por los libros.

