Curas incendiarios

Sorprende que nadie haya acusado a la propia Iglesia de provocar el incendio de la Mezquita-Catedral

Joaquín Alberto Nieva, deán presidente del Cabildo: «Lo del 'exprópiese' la Mezquita-Catedral de Córdoba suena a Venezuela, no a España»

Los bomberos apagando el fuego de la Mezquita-Catedral
José Javier Amorós

Córdoba

El incendio por valor de un millón de euros de la Mezquita-Catedral le ha pillado a uno fuera de Córdoba, pero en zona nacional. Quizá por eso no ha visto curas colgados de los pulgares en los edificios oficiales o crucificados al bajar ... la marea, según los gustos de cada revolucionario municipal. Sorprende que nadie haya acusado a la propia Iglesia de provocar el incendio. Por lo menos, que uno sepa. No puede descartarse que los culpables sean los canónigos, que con la llama de la fe prendieron la escoba de barrer ateos que el Cabildo tiene prevenida en un cuartito. El sanchismo- leninismo, que ha sacado a España varias veces de la caverna franquista para depositarla con inteligencia en el basurero de la historia, es el único que tiene las cosas claras, porque las ve con ojos húmedos de usuario de sauna. Hay que quitarle a la Iglesia católica la propiedad de la Mezquita-Catedral, para incorporarla a la cátedra de Begoña Gómez. Así podrá el juez Peinado abrir una pieza separada por apropiación indebida de bienes eclesiásticos. Que desautorizará un tribunal superior, y estaremos entretenidos diez o doce años más, mientras los Sánchez acumulan inocencia y poder. Justicia lenta, justicia inacabada, pero justicia independiente, según. La cuestión es pasar el rato, mientras alcanza Sánchez la edad de jubilación en la Moncloa.

