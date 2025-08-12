Una mujer completamente descalza toma el sol sobre la arena. -No puede usted pasar porque estoy descalza. - No importa, señora. - Es que estoy descalza hasta el cuello (Tono). También la mujer de la playa está descalza hasta el cuello. Un sol voluntarioso se esfuerza por ... abarcar un cuerpo que carece de límites. No es una mujer gordita, con el encanto frutal de unos kilos de más, graciosamente distribuidos por arriba y por abajo, en los que se puede recrear la mirada. Es una mujer excesiva, desahuciada de su propia anatomía, en la que nada ocupa ahora su lugar original.

Ganaría mucho si tomara el sol completamente vestida. Hay cuerpos cuya exhibición en su desnudez debería quedar reservada al cirujano. El hecho de que esa mujer hubiera descalzado ante los bañistas un cuerpo lleno de perfecciones, no quitaría incomodidad y mal gusto al acontecimiento. Aunque no se puede negar que el espectáculo tendría otro nivel artístico. No ve uno por qué una playa llena de gente debe absolver lo que sería censurable en la cordobesa plaza de las Tendillas, donde también pasea mucha gente, calienta el sol y hay agua cerca. Junto con el taparrabos y la hoja de parra, la civilización ha ido aportando al habitante de los grandes bosques el sentido del pudor, la preservación de la intimidad, el respeto, y cosas así, por las que no se considera elegante ni progresista presentarse en el chiringuito llevando al aire de la libertad los frutos de la ingle. Hay partes del cuerpo humano que la sociedad ha sustraído culturalmente a la pública ostentación. Y las protege contra toda curiosidad inadecuada mediante prendas muy caras. El desnudo playero no perjudica sólo al buen gusto, también a la industria textil.

No hay que cuidarse obsesivamente del cuerpo, y sería una tontería deslumbrar a los gusanos con un envoltorio insultantemente armonioso. Pero también hay que llegar a la resurrección de la carne sin llamar la atención por todo lo contrario, en la creencia de que no habrá problemas de espacio. El culto al cuerpo no debe sustituir el culto a la mente, que no podemos descuidar, porque también está en el cuerpo, aunque destaque menos. En lo que de nosotros dependa -la enfermedad es otra cosa-, hay que darle dignidad a la vida y a la muerte, con la mente y con el cuerpo. Eso equivale a no mostrarlos sin recato y sin reserva, por bien hechos que estén los dos. Desnudar la mente es tan poco inteligente como desnudar el cuerpo, porque priva al espectador de las bellas artes del placer del descubrimiento. Hay que tener en cuenta que el cuerpo se descalza con más facilidad que la mente. En ella hay zonas tan íntimas y escandalosas que ni el propio usuario conoce. Y mostrarlas resultaría insoportable, por bien formadas que estén.