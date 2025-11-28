Suscríbete a
Un dos de diciembre

nhorabuena al Instituto Andaluz de Patrimonio donde se han iniciado los trabajos para la restauración del cuadro 'El Gran Capitán entra triunfante en Nápoles', propiedad del Real Círculo de la Amistad

José Calvo Poyato

José Calvo Poyato

Quizá porque en España las glorias, el reconocimiento de los méritos y las virtudes de nuestra gente suelen acontecer a partir de los funerales, será por lo que he recordado que Gonzalo Fernández de Córdoba, a quien sus propios soldados aclamaron como el Gran ... Capitán, que su muerte acaeció un dos de diciembre. Fue en el año de 1515. Se lo llevaron unas calenturas tercianas que era como entonces se denominaba al paludismo. Llevaba años padeciéndolas y se veía aquejado por ellas periódicamente, desde que las contrajo, probablemente, en las pantanosas tierras de las riberas del Garellano en el reino de Nápoles, donde infligió a los franceses una severa derrota en los últimos días de 1503, después de simular una retirada dada la inferioridad numérica de su ejército, y lanzar un ataque sorpresa que se convirtió en un éxito total, en aquellos campos cubiertos por una capa de nieve.

