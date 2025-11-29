Suscríbete a
Un incendio calcina una vivienda en Baena y dos personas son evacuadas por inhalación de humo

Los hechos tuvieron lugar a las 6.40 horas cuando se alertó de un fuego en el comedor del inmueble

Calle Amador de los Ríos de Baena, en el casco histórico del municipio cordobés
Calle Amador de los Ríos de Baena, en el casco histórico del municipio cordobés ABC
Juan Carlos Jiménez

Juan Carlos Jiménez

Córdoba

Dos personas, de las que no han trascendido más datos, han resultado afectadas por inhalación de humo y han requerido traslado hospitalario tras el incendio de una vivienda en la localidad cordobesa de Baena, según ha informado el servicio de emergencias 112, perteneciente ... a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

