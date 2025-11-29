Un incendio calcina una vivienda en Baena y dos personas son evacuadas por inhalación de humo

Dos personas, de las que no han trascendido más datos, han resultado afectadas por inhalación de humo y han requerido traslado hospitalario tras el incendio de una vivienda en la localidad cordobesa de Baena, según ha informado el servicio de emergencias 112, perteneciente ... a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El teléfono 1-1-2 ha atendido a las 6.40 horas de este viernes una llamada de socorro que alertaba de un incendio en un piso de la calle Juan Rabadán en el que había personas atrapadas. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los Bomberos de Baena, del Centro de Emergencias Sanitarias 061, de la Guardia Civil y de la Policía Local.

Los servicios sanitarios han evacuado al Hospital de Cabra a dos personas afectadas por inhalación de humo que han sido rescatadas por los operativos de emergencia, según han indicado los bomberos.

Noticia Relacionada Simulacro de incendio en la Mezquita: fuego en el cimborrio, a 50 metros de altura y con un herido D.Delgado El Cabildo, con la colaboración de las fuerzas de seguridad y equipos de emergencia, ha probado el funcionamiento de las medidas de seguridad y del protocolo de autoprotección

Por su parte, fuentes policiales han informado de que la vivienda ha quedado completamente calcinada y ha sido precintada hasta que sea evaluada por técnicos municipales. Al parecer, el foco del incendio ha estado en el comedor del inmueble.