Un incendio en una vivienda de Córdoba deja personas afectadas por inhalación de humo

Dos personas han tenido que ser atendidas al declararse un incendio en una vivienda de Córdoba. Los hechos han tenido lugar en la calle Los Genoveses, situada en el barrio de Santa Rosa, muy cerca del Vial.

Tal y como ha podido saber ABC, ... de fuentes del servicio de emergencias 112, el fuego se originó a las 15.40 horas aproximadamente en la cocina de un bloque de viviendas. Hasta allí se desplazó Policía, sanitarios y los bomberos que lograron extinguir el fuego sin incidentes.

Las únicas afectadas de los hechos han sido dos personas, que han sido atendidas en el lugar por inhalación de humo.

