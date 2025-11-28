Suscríbete a
ABC Premium

sucesos

Muere un hombre de 59 años atropellado por un coche en Montoro

El turismo le ha arrollado esta tarde en la A-3000, sin que los servicios sanitarios pudieran hacer nada para salvar su vida

Atropello Córdoba: Herido un hombre con fracturas de brazos y piernas tras ser arrollado junto a la estación de autobuses

Accidente en Córdoba: un peatón de 70 años, herido muy grave tras ser atropellado por un coche en el puente de San Rafael

Imagen de la carretera en que se ha producido el atropello mortal
Imagen de la carretera en que se ha producido el atropello mortal abc
Baltasar López

Baltasar López

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un hombre de 59 años de edad ha muerto en la tarde de este viernes tras ser atropellado en la carretera A-3000, en Montoro, según ha informado, en un comunicado, el servicio 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, ... adscrita a la Consejería de Sanidad y Presidencia de la Junta de Andalucía.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app