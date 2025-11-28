Muere un hombre de 59 años atropellado por un coche en Montoro

Un hombre de 59 años de edad ha muerto en la tarde de este viernes tras ser atropellado en la carretera A-3000, en Montoro, según ha informado, en un comunicado, el servicio 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, ... adscrita a la Consejería de Sanidad y Presidencia de la Junta de Andalucía.

El accidente se ha producido a las 17.30 horas. A esa hora, un testigo ha contactado con el centro de coordinación y ha alertado de que un hombre había sido arrollado por un turismo en la citada vía, que sale de Adamuz hacia el pantano del Arenoso.

Hasta el lugar del atropello, se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, del Centro de Emergencias Sanitarias 061 y de la empresa de mantenimiento de la vía. Iguamente se ha movilizado a los Bomberos de Montoro.

Porque el peatón había quedado atrapado bajo el turismo. Los sanitarios, al llegar al lugar del atropello, sólo han podido certificar la muerte de la víctima.