Herido un joven de 22 años con quemaduras tras el incendio de una sartén en Córdoba

Un chico de 22 años ha resultado herido con quemaduras en un brazo al tratar de apagar el incendio originado en su vivienda, concretamente, en una sartén. El incidente se produjo este miércoles, a las 23.45 horas, en la calle Pintor Losada, ... en Córdoba capital.

Según informa el Servicio de Emergencias 112, poco antes de la medianoche, varias llamadas de socorro alertaban de un incendio en el bajo de una vivienda situada en la citada calle. Hasta el lugar del siniestro se desplazaron efectivos de los Bomberos, del Centro de Emergencias Sanitarias 061, de la Policía Nacional y de la Policía Local.

A la llegada de los operativos, los propietarios habían sofocado ya el fuego con un extintor, si bien efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento intervinieron para evacuar el humo que había generado el incendio. Los servicios sanitarios movilizaron una ambulancia que trasladó al afectado al Hospital Reina Sofía.