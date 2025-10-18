Fátima Gálvez conquista el oro por equipos en el Campeonato del Mundo de Atenas

La tiradora baenense Fátima Gálvez sigue haciendo historia en el deporte cordobés. Tras finalizar hoy su andadura en el Campeonato del Mundo de tiro celebrado en Atenas, la cordobesa ha logrado un meritorio oro en la prueba por equipos femenina. Aunque se ha ... resistido el metal en la la prueba individual y mixta, junto a la catalana Mar Molné y la asturiana Beatriz Martínez ha formado un tridente prácticamente perfecto para subirse al máximo escalón del podio intercontinental. Con esta gesta, Fátima consigue su segundo oro en una cita mundial tras alzarse vencedora en 2015 en Lonato en la modalidad individual.

Su andadura comenzó en tierras helenas el pasado miércoles con las jornadas de clasificación de la prueba individual, unas rondas previa que sirven para dictaminar que seis tiradoras acceden a la final. Como es habitual, en este primer turno se realizan los primeros 50 disparos al plato de los 125 totales que se realizan en este tramo de la competición. La baenense no se guardó nada desde el principio y firmó un gran registro al romper 48 objetivos para colocarse momentáneamente como tercera.

Con la meta de mantener este excelente nivel, el jueves derribó 47 platos, lo que la desplazó a la quinta posición y con la necesidad de hacer una gran actuación el viernes en la última tanda de 25 disparos. A pesar de la presión, Fátima Gálvez tuvo el temple necesario para para romper 24 objetivos y pasar a la final con 119 platos, cita a la cual también clasificó Mar Molné como la mejor tiradora.

Con la mira puesta en el metal, la baenense erró cuatro disparos en sus primeros 20 platos, hecho que la lastró para finalizar finalmente como cuarta con un registro de 28 sobre 35 platos. Afortunadamente, el oro tuvo sabor español tras la victoria de la jovencísima Mar Molné que supo redimirse de su cuarta plaza en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

Gloria en la prueba por equipos

Antes de participar en la final individual, Fátima logró el oro en la prueba femenina por equipos con mucha solvencia al superar a los doce países participantes. Analizando los resultados, la más destacada fue Mar Molné al lograr el segundo mejor registro con 121 platos, Fátima Gálvez terminó quinta con 119 y Beatriz Martínez firmó una meritoria duodécima plaza con 115.

Con un total de 355 objetivos derribados por parte del combinado español, el trío que más se acercó fue Italia con 346 comendadas por Silvia Stanco, tiradora que logró ser plata en la prueba individual y que materializó el mejor resultado en la modalidad de equipos. El podio lo cerró Australia con 343 platos.

El único cartucho que le quedaba a Fátima Gálvez para conseguir una nueva medalla era en la competición mixta, modalidad que se celebró este mismo sábado. Sin duda, esta prueba le trae buenos recuerdos a la atleta cordobesa ya que, junto a Alberto Fernández, ganó el oro olímpico en esta modalidad en Tokyo 2020.

Con el objetivo de repetir esta gesta en el Campeonato del Mundo de Atenas, la pareja no comenzó con buen pie la prueba de clasificación al romper únicamente 40 platos, repartidos en 18 para Alberto y 22 para Fátima en cada tanda de 25 disparos. La segunda serie fue algo mejor al lograr 45 objetivos, pero este registro seguía sin ser suficiente para acceder a la final. A pesar de cerrar un último turno con 49 platos derribados, finalmente se quedaron fuera de la lucha por las medallas al clasificar como trigésimo séptimos. En esta prueba tampoco llegaron a la final la pareja conformada por Andrés García y Mar Molné al romper 135 platos y quedar en la trigésimo quinta posición.