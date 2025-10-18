Suscríbete a
ABC Premium
Directo
La Misión de la Esperanza de Triana: sigue el traslado a la capilla de los Marineros

tiro

Fátima Gálvez conquista el oro por equipos en el Campeonato del Mundo de Atenas

La baenense vuelve a subirse al máximo escalón del podio mundial diez años después

Rafael Lozano Jr. cae en la final del Mundial de Boxeo pero se lleva una plata histórica que sabe a oro

Fátima Gálvez posa junto a Mar Molné y Beatriz Martínez tras lograr el oro en la modalidad por equipos
Fátima Gálvez posa junto a Mar Molné y Beatriz Martínez tras lograr el oro en la modalidad por equipos RFEDETO

Daniel Aragón

Córdoba

La tiradora baenense Fátima Gálvez sigue haciendo historia en el deporte cordobés. Tras finalizar hoy su andadura en el Campeonato del Mundo de tiro celebrado en Atenas, la cordobesa ha logrado un meritorio oro en la prueba por equipos femenina. Aunque se ha ... resistido el metal en la la prueba individual y mixta, junto a la catalana Mar Molné y la asturiana Beatriz Martínez ha formado un tridente prácticamente perfecto para subirse al máximo escalón del podio intercontinental. Con esta gesta, Fátima consigue su segundo oro en una cita mundial tras alzarse vencedora en 2015 en Lonato en la modalidad individual.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app