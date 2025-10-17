Suscríbete a
Iván Ania, sobre el debate en la portería del Córdoba CF: «Es una situación positiva»

Tas la buena actuación de Carlos Marín ante la Cultural y el regreso de Iker Álvarez, la tesitura se reabre ante el Almería con dos porteros que han mostrado un gran nivel

La vuelta de Alcedo y Adilson con el Córdoa CF siguen sin fecha clara

Iván Ania conversa con su cuerpo técnico antes del encuentro ante la Cultural Leonesa
Iván Ania conversa con su cuerpo técnico antes del encuentro ante la Cultural Leonesa VALERIO MERINO

Daniel Aragón

Córdoba

El Córdoba CF quiere lograr su tercera victoria consecutiva este domingo a las 18.30 horas ante el Almería, rival de mucho más calibre tanto por fútbol como por posición en la clasificación. Respecto al último partido, y tras la buena actuación de Carlos Marín, ... el técnico blanquiverde Iván Ania ahora tiene un bendito problema a la hora de elegir quién será el guardameta titular ante un conjunto almeriense con mucha pólvora arriba.

