Iván Ania, sobre el debate en la portería del Córdoba CF: «Es una situación positiva»

El Córdoba CF quiere lograr su tercera victoria consecutiva este domingo a las 18.30 horas ante el Almería, rival de mucho más calibre tanto por fútbol como por posición en la clasificación. Respecto al último partido, y tras la buena actuación de Carlos Marín, ... el técnico blanquiverde Iván Ania ahora tiene un bendito problema a la hora de elegir quién será el guardameta titular ante un conjunto almeriense con mucha pólvora arriba.

En el once presentado ante la Cultural Leonesa, Carlos Marín tuvo que volver a ponerse los guantes ante la ausencia de Iker Álvarez al estar concentrado con la selección de Andorra.

Si bien es cierto que el nivel del meta andorrano estaba siendo muy positivo -logrando una portería a cero en su último encuentro ante el Real Zaragoza-, Carlos Marín supo aprovechar esta oportunidad para redimirse y dejar un buen sabor de boca al mantener su meta intacta.

Noticia Relacionada La UD Almería, una de las asignaturas pendientes para Iván Ania en el Córdoba CF Daniel Aragón Bajo las ordenes del técnico ovetense, el conjunto blanquiverde ha sufrido dos derrotas abultadas ante la escuadra almeriense

Ante el buen papel de ambos, al igual que otros jugadores, lejos de ser una presión para el entrenador, éste ha dicho este viernes que es una «situación positiva». «Es bueno que podamos decidir entre dos jugadores en una misma posición que estén yendo bien. El que juegue tiene que dar un buen nivel, y el que no tiene que estar preparado para cuando le llegue la oportunidad se revele ante esa situación y lo vea como una oportunidad de crecer de hacerlo mejor que no baje los brazos», ha explicado.

Un vestuario enchufado

Esta situación antoja posibles aires de competitividad dentro del vestuario, sin embargo, esta lucha por los puestos en el once titular se está traduciendo en un mayor esfuerzo dentro de las jornadas de entrenamiento. «Somos un buen grupo dentro de un equipo que van todos a una. Estoy seguro que los que jueguen van a dar buen nivel y los que no jueguen, cuando salgan o cuando actúen en otros partidos, también lo van a hacer bien», ha justificado.

El Córdoba CF anda en una racha de juego poco brillante pero sí resultados -lo contrario a la temporada pasada-. El duelo ante el Almería da oportunidad de ir a la tercera victoria consecutiva, algo casi inédito en los blanquiverdes. «Queremos ganar evidentemente y continuar con la dinámica positiva que llevamos en los últimos cuatro partidos. Tenemos que ser ambiciosos y creer que lo podemos conseguir, sabemos de la dificultad, pero no tenemos miedo, Ahora mismo estamos en un estado de confianza mejor que el que teníamos hace cuatro semanas, y eso se tiene que notar y poder ver en el terreno de juego», ha aseverado.