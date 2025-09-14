Rafael Lozano Jr. cae en la final del Mundial de Boxeo pero se lleva una plata histórica que sabe a oro

Rafael Lozano Jr., a sus 20 años, ha logrado una plata que sabe a oro tras caer derrotado este domingo en la final de la categoría de menos de 55 kilos en el Campeonato del Mundo de Boxeo celebrado en Liverpool. Era, además, la primera vez que un boxeador español lograba pelear por el oro en esta cita mundial, con lo que la citada plata es histórica.

El cordobés ha caído ante el kazajo Makhmud Sabyrkhan, un adversario realmente complicado. No en vano, ya fue oro mundial en este peso en 2023. Su rival ha dominado pero Rafael Lozano Jr. ha dejado claro que, con su juventud y su trayectoria, tiene una carrera deslumbrante por delante.

En el primer asalto, Sabyrkhan ha mostado su dominio, con unas manos muy activas que, aunque en numerosas ocasiones encontraron la réplica del cordobés, fueron muy valoradas por los jueces. Los cinco dieron ganador al kazajo.

En busca de una remontada que no llegó

Rafael Lozano Jr. ha salido a por todas, tratando de remontar, en el segundo round pero de nuevo se ha topado con un rival muy sólido, que ha hecho valer su experiencia. La mejoría sólo le dio al cordobés para un 4-1. En el último asalto, la tónica no cambió y el kazajo se lo llevó también por unanimidad de los jueces. La derrota no resta ni un ápice de mérito al descomunal Campeonato del Mundo hecho por Rafael Lozano Jr. que ha dado al boxeo español la primera plata en una cita de esta envergadura.

El boxeador cordobés se ganó el derecho a disputar el oro tras una emocionante semifinal en la que logró vencer al irlandés Patsy Joyce. Lo hizo remontando, porque arrancó perdiendo. Al final, consiguió ganar el duelo con una decisión dividida de los jueces (3-2).

Más temas:

Español

historia

Boxeo