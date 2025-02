Jorge del Diego, director general de Salud Pública de la Junta: «Las variantes del coronavirus que llegan de China ya existen en Andalucía»

El director general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Junta de Andalucía es consciente de que la resaca de la Navidad puede alterar la tranquilidad de la contención epidemiológica del coronavirus.

—¿Cómo se están preparando para este ... posible aumento de los casos?

—Lo que estamos haciendo es lo habitual: monitorizar la situación día a día. Y si vemos que se produce un aumento de los casos tomaremos las medidas oportunas.

—¿La subida de la incidencia tendría que ver, además de con el fin de las fiestas, con los casos de China?

—De momento no se conoce que hayan nuevas variantes de la enfermedad que puedan llegar a preocuparnos. Los datos que emitió la Organización Mundial de la Salud (OMS) a finales de la semana pasada nos indican que más del noventa y cinco por ciento de las variables secuenciadas y de la información que ha proporcionado China, además de las secuenciaciones de virus que se están realizando en algunos países, concluyen que lo que está circulando en estos momentos en China es lo mismo que circula aquí, que es lo que ya conocemos. Por tanto, eso implica que tenemos que estar tranquilos, porque en España y en Andalucía ya hay circulación del virus que puedan traer consigo los viajeros que lleguen a nuestro territorio con el Covid. Que llegue a nuestra región un número equis de personas infectadas no tiene por qué significar que se vaya a producir un crecimiento exponencial de los casos.

—¿Por qué no?

—Cada día, evidentemente, entran en Andalucía viajeros con contagios. Pero es que además, personas que viven en Andalucía se van fuera e introducen allí adonde se desplazan el virus que llevan consigo. Lo que ahora mismo puede estar ocurriendo con el movimiento de viajeros de China a España es lo mismo que sucede con los viajeros que proceden de Alemania o de cualquier país.

—El alto grado de vacunación es una garantía, en cualquier caso.

—En Andalucía contamos con un nivel de defensa muy elevado, bien por la vacunación o bien por las veces que una persona determinada ha podido sufrir una infección. Si atendemos, por ejemplo, a los datos de vacunación con dos dosis de mayores andaluces de más de sesenta años, estamos hablando del cien por cien; con tres dosis estamos en un nivel del noventa y cinco por ciento; y con la cuarta dosis sí es cierto que bajamos al cincuenta y tres por ciento, por lo que animamos a la población a que se vacune de la segunda dosis de recuerdo. Con este alto grado de protección no debería haber ningún problema.

«En Andalucía contamos con un nivel de defensa muy elevado»

—El propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, declaró en los últimos días del año pasado que la comunidad autónoma estaba en «máxima alerta» por la ola de contagios en China.

—Por supuesto que estamos alerta. ¿Por qué? Sobre todo por el desconocimiento, por la falta de transparencia y de información que nos llega de China. Tenga usted en cuenta que para la epidemiología y para la salud pública no hay nada peor que vigilar a ciegas. La información y la transparencia son fundamentales para nosotros, porque gracias a ellas podemos ser capaces de saber a lo que nos enfrentamos y por dónde se ha de orientar nuestro trabajo. Nosotros estamos activados porque de por sí, en circunstancias normales, porque la vigilancia epidemiológica es diaria.

—¿Cuáles son los principales datos de esa vigilancia permanente?

—Andalucía secuencia unas ciento cincuenta muestras cada semana. Esto da muestras de que no paramos de trabajar para saber si en un momento dado hay en Andalucía una nueva variante del coronavirus, porque o bien sea desconocida o porque nos pueda causar algún tipo de problema añadido. De ahí las palabras del presidente a las que usted se refiere. Ahora, por ejemplo, se ha tenido que poner una vigilancia específica en los aeropuertos de Madrid y de Barcelona para viajeros procedentes de China, pero esto no tiene por qué derivar en ninguna consecuencia excesiva para la población andaluza.

Controles aeroportuarios

—¿Se plantea la Consejería pedir o sugerir que también haya controles como los de Madrid o Barcelona en los aeropuertos de nuestra comunidad autónoma?

—Se trata de una decisión que tiene que tomarse a nivel nacional. Quien tiene que decidir sobre los aeropuertos andaluces es Sanidad Exterior. Si nosotros vemos, en base a las secuenciaciones de las cepas que le he comentado, que salen variantes que no teníamos hasta ahora, pues claro que habrá que aumentar la vigilancia y, llegado el caso, pedir más controles en los aeropuertos de nuestras comunidad autónoma. También estamos muy pendientes de las secuenciaciones que realiza Madrid y Barcelona y de la coordinación con el Ministerio de Sanidad. La situación hay que verla día a día: si la OMS nos sigue informando de que las cepas que nos llegan de China son las mismas que ya circulan en España, pues evidentemente seguiremos haciendo la monitorización diaria y potenciando la vacunación en mayores de sesenta años, pero no debería suponer un problema. Lo que hay que hacer es seguir pendiente de la evolución de la enfermedad después de las fiestas de Navidad, y va hacia arriba estar en coordinación con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para gestionar la atención hospitalaria.

—Este posible alza de los casos puede coincidir con la incidencia creciente de la gripe. ¿Están preparados?

—Por fortuna, y dada la experiencia de hace tres años, todos los profesionales saben qué tienen que hacer, y en las gerencias de los hospitales tienen preparados sus planes de alta frecuentación. Es cierto que la presión hospitalaria puede crecer pero, como digo, ahora ya nada de esto nos pilla por sorpresa.