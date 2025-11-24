Suscríbete a
Empresas del ibérico de Los Pedroches desatan sus críticas por el aval a Guijuelo: «Es asestar una puñalada a todo el sector»

El sector ibérico de Córdoba exige la intervención de la Unión Europea para proteger la calidad diferenciada de su Denominación de Origen

Antonio Jesús Torralbo, DOP Los Pedroches: «Barajamos todas las vías frente al nuevo reglamento de Guijuelo»

'Guerra del jamón': la Denominación de Origen de Los Pedroches irá a los tribunales para frenar el cambio promovido en Guijuelo

Cerdos ibéricos en una finca de dehesa en una imagen de archivo abc

Pablo Cruz

Córdoba

La industria del ibérico de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Los Pedroches mantienen una posición común de rechazo a la decisión del marco de Guijuelo de modificar su reglamento de modo que podrá empezar a amparar jamones y paletas al 50 por ciento de ... ibérico en lugar de al 75 por ciento como estaban haciendo hasta el momento todos los sellos de calidad dedicadas a este producto. La sensación entre los empresarios de sector en el Norte de la provincia es que supone una competencia desleal hacia sus producciones y una distorsión del mercado. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha avalado hasta ahora las intenciones de la DOP salmantina.

