Empresas del ibérico de Los Pedroches desatan sus críticas por el aval a Guijuelo: «Es asestar una puñalada a todo el sector»

La industria del ibérico de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Los Pedroches mantienen una posición común de rechazo a la decisión del marco de Guijuelo de modificar su reglamento de modo que podrá empezar a amparar jamones y paletas al 50 por ciento de ... ibérico en lugar de al 75 por ciento como estaban haciendo hasta el momento todos los sellos de calidad dedicadas a este producto. La sensación entre los empresarios de sector en el Norte de la provincia es que supone una competencia desleal hacia sus producciones y una distorsión del mercado. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha avalado hasta ahora las intenciones de la DOP salmantina.

El gerente de Ibesa, Alfonso Blanco, defendió que «la decisión que ha tomado Guijuelo es un paso atrás, ya que considero que las denominaciones de origen deben tener como preocupación principal garantizar la calidad ante los consumidores«. El directivo indicó que »es cierto que la Norma de Calidad recoge la posibilidad de proteger piezas al 50 por ciento, pero esta decisión va en el sentido contrario a lo que estamos haciendo las demás denominaciones«.

Desde su punto de vista, uno de los efectos más negativos es la «confusión» que se va a producir en el mercado, ya que «el consumidor verá en los lineales jamones y paletas que están amparados, pero su precio es menor, por lo que optará por esa pieza más barata que por las nuestras».

El responsable de la firma con sede en Villanueva de Córdoba también alertó de los efectos medioambientales, ya que el cambio de reglamento impulsado por Guijuelo permite a los ganaderos contar con una densidad de 100 piezas de cebo de campo por hectárea. «Nosotros apostamos por la producción extensiva, que tan sólo permite 15 animales por hectárea, puesto que lo contrario supone atentar contra la dehesa y un riesgo para su ecosistema», afirmó Blanco.

Agroibérica lleva tres años ganando de manera consecutiva el Premio al Mejor Jamón que se entrega en la feria sectorial que se celebra cada año en Villanueva de Córdoba. Su gerente, José Martín, indicó que «todos deberíamos jugar con las mismas reglas, que se basan en la apuesta por el ibérico puro, por lo que no entiendo que a Guijuelo se le permita hacer lo que le da la gana«. »Se está intentando prostituir la Norma de Calidad del Ibérico«, según aseveró este directivo de la compañía pozoalbense, quien agregó que con este cambio del reglamento «se le da dando una ventaja competitiva a Guijuelo».

Dehesas reunidas

Igualmente, el gerente de Dehesas Reunidas, José Juan Carbonero, calificó de «maniobra oscura» por parte del marco salmantino y de «asestar una puñalada a todo el sector». Según su punto de vista, la decisión de Guijuelo «ha sido muy poco transparente y viene a perturbar lo que son las producciones extensivas y a generar más confusión entre los consumidores«. En este sentido, alertó de que »con esta modificación se van a permitir producciones masificadas en nuestra dehesa«. Hay que recordar que el presidente de la DOP Los Pedroches, Antonio Manuel Torralbo, ya aseguró, en declaraciones a ABC, que «ya se estaban certificando cerdos al 50 por ciento en nuestro propio territorio».

Ante esta situación, el sello cordobés presentó un recurso de alzada ante el Ministerio, que lo rechazó. Incluso, el titular del mismo, Luis Planas (PSOE), avaló las tesis de Guijuelo en este conflicto en unas declaraciones en la pasada Feria del Jamón de Los Pedroches. «No entiendo como el ministro puede dar luz verde a este proyecto que supone una clara competencia desleal«, apuntó Martín, quien reclamó a la Unión Europea (UE) que tome cartas en el asunto. Por su parte, en una misma línea, el responsable de Ibesa destacó que «no se puede entender que se permita por parte de la Administración una modificación que se ha llevado a cabo con alevosía y que atenta contra la Norma de Calidad del Ibérico».

Las industrias apoyan todas las medidas que están poniendo en marcha el Consejo Regulador para defender los derechos de este sector en la comarca tanto en lo que se refiere a la presentación del recurso de alzada ante el Gobierno, como el anuncio de acciones judiciales en el ámbito de lo contencioso-administrativo.

Previsiones de una buna montanera

Hace algunas semanas ha comenzado la montanera, que es el periodo que finaliza en febrero y el que los cerdos se alimentan en el campo, principalmente, de bellotas y de hierba. La Delegación Provincial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural señaló en su último informe de coyuntura que «las lluvias han venido muy bien a las zonas ganaderas, de modo que la hierba está saliendo y se han recargado acuíferos y charcas, además de que la bellota sigue engordando y se ha caído mucha en zonas como Villanueva de Córdoba y Pozoblanco lo permite que lo aprovechen los cerdos«. El gerente de Ibesa, comparte esta visión optimista, aunque auguró que este año se calificarán menos animales que otros años al haber menos ejemplares.