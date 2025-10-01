'Guerra del jamón': La Denominación de Origen de Los Pedroches recurre la modificación de las condiciones de calidad de Guijuelo

La Denominación de Origen Protegida (DOP) Los Pedroches ha planteado, ante el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA), «un recurso de alzada» contra la modificación del pliego de condiciones que atañen a la DOP Guijuelo, aprobada en mayo por la propia DOP castellano-leonesa y validada en agosto por el Gobierno central, pues entienden en la DOP vinculada a la comarca cordobesa de Los Pedroches, con sede en Villanueva de Córdoba, que esta modificación les perjudica, al crear «una situación desigual», en beneficio de la DOP con sede en Salamanca.

Así lo ha asegurado, este miércoles, el secretario general de la DOP Los Pedroches, Juan Luis Ortiz, quien ha detallado que el citado recurso de alzada, tras así aprobarlo este martes el Consejo Regulador de la DOP Los Pedroches, «se presenta» este mismo 1 de octubre.

Ello se hace necesario, a su juicio, después de que, con la citada modificación, se autorice amparar bajo la DOP Guijuelo a cerdos con un 50% de raza ibérica, mezclados con Duroc, en lugar del anterior 75% de mínimo, y también el intensificar la producción en la dehesa, elevando hasta 100 cerdos por hectárea, frente a los 12 que establece el modelo extensivo tradicional.

Ante ello, Ortiz ya ha aclarado anteriormente que el Consejo Regulador de la DOP Los Pedroches «respeta cualquier decisión que tome otro consejo regulador de otra denominación de origen legalmente constituido, como el de Guijuelo, si bien nuestra percepción personal es la de no entender que desde ese Consejo Regulador se pretenda amparar como Calidad Diferenciada, como Denominación de Origen Protegida, a producciones que hasta ahora sólo eran en nuestro país calidad comercial».

Son, según ha señalado Ortiz, «producciones intensivas que, por definición, no tienen vinculación con el territorio y da exactamente igual donde se produzcan», ya sea «en cualquier punto de nuestra geografía, o en Estados Unidos o China», ya que, «por definición, una producción intensiva no tiene vinculación con el territorio en el que se produce, da igual donde se lleve a cabo, y eso va en contra del propio concepto de Denominación de Origen Protegida creado por la Unión Europea (UE) para, precisamente, proteger a las producciones específicas desarrolladas en unos determinados territorios».

Además este tipo de producciones «son un atentado contra el medio ambiente y contra el territorio en el que se producen, por la cantidad de purines de cerdo que se generan por hectárea y que simplemente se vierten al terreno sin ningún tipo de control, destruyendo sin posibilidad de recuperación el suelo que soporta a la dehesa en un brevísimo espacio de tiempo», de modo que, en apenas un año, «seca árboles centenarios que heredamos de nuestros antepasados sin posibilidad de regeneración, y con las filtraciones del nitrógeno contamina las aguas subterráneas de estos territorios».

Para la DOP Los Pedroches, «ya era una barbaridad que este tipo de producciones se permitieran y se legalizaran en la actual norma de calidad del ibérico», pero es que «ahora lo que se va a hacer es darles el amparo de una Denominación de Origen Protegida». Es decir, «ahora hay una» DOP, la de Guijuelo, que «cambia sustancialmente las producciones que ampara, virando hacia producciones de cerdo cruzado desarrolladas en régimen intensivo», lo que implica «producciones intensivas que van encaminadas a obtener volúmenes altos de producción en lugar de la diferenciación que nos define a las denominaciones de origen».

Dos regímenes de calidad

Además se da la circunstancia de que, «debido a una excepción que tiene la Denominación de Origen Guijuelo», resulta que «su zona de producción es superior a su zona de elaboración», hasta el punto de que el Norte de la provincia de Córdoba, que es el marco geográfico de la DOP Los Pedroches, «está incluido en su zona de producción».

El resultado es que los productores entre los que la DOP Los Pedroches obtiene sus cerdos «tendrán la posibilidad de acogerse a dos regímenes de calidad, que para ellos son similares, pero que, a la hora de la verdad, tienen exigencias radicalmente diferentes», con lo que «se está creando una situación desigual que, lógicamente va en perjuicio» de la DOP Los Pedroches.

Por todo ello, Ortiz ha señalado que, «tras la publicación en el pasado mes de agosto de esta modificación» para la DOP Guijuelo, «de la que no se nos había dado traslado previamente, la única opción que le queda a cualquier parte interesada es la presentación de un recurso de alzada ante la misma», como ha hecho este miércoles la DOP Los Pedroches, «por la coincidencia del territorio de producción y, por tanto, de los posibles productores, que son los dueños de las fincas de dehesa, con requisitos radicalmente diferentes».