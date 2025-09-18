La Diputación de Córdoba invertirá 1,5 millones de euros en mejorar la red de agua del norte de la provincia

La red de abastecimiento hidráulico será mejorada en la zona norte de la provincia de Córdoba. Así lo anunciaba Salvador Fuentes, presidente de la Diputación, durante la mañana de este jueves. Para ello, se han presupuestado cerca de 1,5 millones de euros.

El proyecto se dividirá en dos fases y se prevé que las obras tengan un plazo de duración de unos seis meses, aunque en palabras de Fuentes: «Las condiciones del terreno nos llevan a pensar que pueden acortarse». Esta abastecerá a una población de 1.000 habitantes repartidos en 14 localidades.

Para la primera etapa se ha destinado un presupuesto de 907.561,79 euros. Esta permitirá la sustitución de la red en el tramo comprendido entre Los Pánchez y el depósito regulador de 1.000 m3 cercano a Ojuelos Bajos. Esta fase abastecerá a 2 aldeas de Belmez y a 12 de Fuente Obejuna, el presidente de la Diputación ha expresado que este proyecto «permitirá acabar con incidencias que conllevan cortes en el abastecimiento».

Por su parte, la segunda fase afectará a 2,3 kilómetros de tuberías y contará con una inversión de 450.000 euros. En total, se destinarán 1,5 millones de euros que «viene a garantizar un servicio básico como es el agua», algo que muchos cordobeses no recibían.

Salvador Fuentes ha querido adelantar las intenciones de la Diputación para este ejercicio de 2026, en el que buscarán «poner en carga infraestructuras básicas para garantizar el suministro de agua como palanca de desarrollo vital para la zona norte de la provincia, contribuyendo así a la creación de oportunidades».