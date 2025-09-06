Tres orejas para Jiménez en Belmez mientras Castella y Román se van de vacío

El matador de toros Borja Jiménez ha cortado este sábado tres orejas en el festejo celebrado en Belmez (Córdoba) en una tarde donde se han lidiado reses de Carlos Núñez y en la que Sebastián Castella y Manuel Román se fueron de vacío.

Castella puso voluntad en el que abrió plaza sin conectar con el enemigo ni el público. Las condiciones del astado, el más afligido, condicionaron el desarrollo de la faena, que acabó sin resultar.

En el cuarto, se mostró discreto con la capa y también sin concluir con la muleta, destacando solo en el arranque por abajo, en un comienzo engañoso.

La mejor entrega resulto la del sevillano Borja Jiménez, con empeño , torería, fondo y viendo toro y faena donde no existen. Ante el que hizo segundo, arrancó con una larga cambiada una faena construida con esmero y voluntad. Toreó con empaque sobre ambas manos, sintiéndose más puro con la zocata.

Desorejó al quinto, con una construcción más elaborada, donde hubo redundancia en la voluntad. Toreó junto a las tablas, demostrando más soltura en seriales con intermitencia. Inagotable de intención, calón ligando con la diestra.

El joven diestro cordobés Manuel Román Molfer

Manuel Román sumó otro paseíllo en su novel carrera en la temporada donde ha tomado la alternativa. Su falta de rodaje en el escalafón fue suplida con la voluntad del lidiador, resuelto pero sin concretar por el juego de sus enemigos.