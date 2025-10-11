Detenidos dos ladrones en Palma del Río: entraban por los balcones mientras dormían y usaban sus tarjetas de crédito

La Guardia Civil ha detenido en Palma del Río, a una persona, como presunta autora de tres delitos de robo con fuerza en las cosas y ha investigado a otra, como presunta autora de dos delitos de estafa.
Inmediatamente, la Guardia Civil se trasladó a los lugares donde se habían cometido los robos y tras comprobar lo denunciado, iniciaron gestiones para el total esclarecimiento de los mismos, la identificación, localización y detención de los presuntos autores.
La inspección cular practicada en las viviendas donde se habían cometido los robos, permitió averiguar que los tres robos habían sido cometidos con un «modus operandi» muy similar y que los presuntos autores habían aprovechado que los moradores dormían en su interior, para escalar la fachada y acceder a los mismos por una de las ventas que se encontraban abiertas.
Las primeras investigaciones, según la nota de la Guardia Civil, permitieron averiguar que una de las tarjetas bancarias sustraídas en uno de los robos, había sido utilizada en distintos establecimientos de la localidad, provocando cuantiosos cargos bancarios a su titular.
El desarrollo de la investigación permitió identificar a la presunta autora, que resultó ser una mujer, de 30 años de edad, conocida por sus amplios antecedentes delictivos, vecina de la localidad.
Ante ello y tras obtener indicios suficientes de su participación en los robos denunciados, se procedió a su detención como presunta autora de tres delitos de robo con fuerza en las cosas, cometidos en viviendas habitadas, así como de dos delitos de estafa por el uso fraudulento de las tarjetas bancarias sustraídas.
Asimismo, los investigadores obtuvieron indicios suficientes, que permitieron determinar que en el empleo indebido de las tarjetas bancarias había participado otra persona, un varón, de 39 años de edad, conocido por sus amplios antecedentes policiales que ha sido investigado como presunto autor de dos delitos de estafa. Tanto el detenido como las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete