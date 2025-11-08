Córdoba tendrá una semana de tregua antes del regreso de la lluvia

Córdoba retrasa las lluvias después de una semana desconcertante con una alerta amarilla el pasado miércoles que no terminó de aterrizar. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para la provincia una semana más tranquila, con cielos despejados hasta el jueves. Aun así, el ... otoño entra cada vez con más fuerza, con una bajada de temperaturas notable que ya se hace notar a primeras horas de la mañana y de madrugada.

La provincia de Córdoba afrontará un arranque de semana marcado por la estabilidad meteorológica, con cielos despejados y temperaturas suaves hasta el miércoles. Según la previsión de la AEMET, este fin de semana transcurrirá sin lluvias y con máximas que rondarán los 20 grados, mientras que las mínimas bajarán hasta los 7 u 8 grados por la noche.

Tras el fin de semana, el tiempo se mantendrá estable también entre el lunes y el martes, jornadas en las que las máximas repuntarán ligeramente hasta los 22 grados. Para la jornada del miércoles, la Aemet prevé un aumento de las máximas hasta los 27 grados, que se extenderá hasta el jueves. Ya el viernes las máximas volverán a situarse en los 21 grados.

El cambio real en el tiempo llegará a partir del jueves, cuando aumenta notablemente la probabilidad de precipitaciones hasta situarse en un 55 por ciento. La jornada del viernes se presenta ya claramente inestable, con un 100 por ciento de probabilidad de lluvia y un descenso de las temperaturas, que oscilarán entre los 12 y los 21 grados. El viento soplará del suroeste con rachas más intensas, llegando a 30 kilómetros por hora.