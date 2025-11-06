Suscríbete a
El tiempo

La lluvia pasa de largo en Córdoba y solo deja registros importantes en Valsequillo

El municipio del Guadiato acumuló 30,8 litros por metro cuadrado; en la capital no cayó ni una gota, aunque el viento alcanzó los 63 km/h

Alerta por tormentas y aviso de tornado: estos son los pueblos de Córdoba donde más va a llover este miércoles

El cielo se cubrió de nubes este miércoles, pero no llovió
El cielo se cubrió de nubes este miércoles, pero no llovió V.M.

D.Delgado

Córdoba

El anunciado episodio de lluvias intensas en la provincia de Córdoba se quedó, finalmente, muy por debajo de las expectativas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había previsto una jornada marcada por fuertes precipitaciones en varios municipios, pero la realidad fue más bien discreta: ... solo en Valsequillo se registró una cantidad destacable de agua.

