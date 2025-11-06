La lluvia pasa de largo en Córdoba y solo deja registros importantes en Valsequillo

En este municipio del Valle del Guadiato se recogieron 30,8 litros por metro cuadrado en apenas un par de horas, el registro más alto de toda la provincia. Muy lejos quedaron otras localidades donde, según los pronósticos, se esperaba una tromba de agua.
En Aguilar de la Frontera, donde se preveían 27,6 litros, el pluviómetro apenas alcanzó 10,6. En Benamejí se registraron 14,8 litros, mientras que Fuente Palmera y La Rambla contabilizaron 5,2 y 4,2 litros, respectivamente.
La capital cordobesa, por su parte, no vio caer una gota, aunque el viento sí se dejó notar: las rachas alcanzaron los 63 kilómetros por hora, especialmente durante la tarde.
Así, el episodio, que la Aemet había calificado de riesgo amarillo por lluvias, se saldó finalmente con más expectación que agua.
