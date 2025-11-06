La lluvia pasa de largo en Córdoba y solo deja registros importantes en Valsequillo

El anunciado episodio de lluvias intensas en la provincia de Córdoba se quedó, finalmente, muy por debajo de las expectativas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había previsto una jornada marcada por fuertes precipitaciones en varios municipios, pero la realidad fue más bien discreta: ... solo en Valsequillo se registró una cantidad destacable de agua.

En este municipio del Valle del Guadiato se recogieron 30,8 litros por metro cuadrado en apenas un par de horas, el registro más alto de toda la provincia. Muy lejos quedaron otras localidades donde, según los pronósticos, se esperaba una tromba de agua.

En Aguilar de la Frontera, donde se preveían 27,6 litros, el pluviómetro apenas alcanzó 10,6. En Benamejí se registraron 14,8 litros, mientras que Fuente Palmera y La Rambla contabilizaron 5,2 y 4,2 litros, respectivamente.

La capital cordobesa, por su parte, no vio caer una gota, aunque el viento sí se dejó notar: las rachas alcanzaron los 63 kilómetros por hora, especialmente durante la tarde.

Así, el episodio, que la Aemet había calificado de riesgo amarillo por lluvias, se saldó finalmente con más expectación que agua.