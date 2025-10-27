Una borrasca se acerca a Andalucía: estas son las provincias que estarán en alerta por lluvia esta semana

El mes de octubre se despide con lluvias abundantes, las primeras del otoño, en toda la comunidad andaluza. Unos frentes procedentes desde el Atlántico descargarán de forma persistente en los próximos días dejando una semana marcada por la inestabilidad donde ya se asoman los primeros ... paraguas.

Estas lluvias arrancarán con mayor intensidad desde el martes por la tarde, dejando mayores acumulados en provincias como Huelva, Sevilla, Cádiz o Córdoba, en la parte occidental, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En el resto de provincias también lloverá, aunque con menor riesgo.

27/10 12:12 AVISOS PASADO MAÑANA | Andalucía: lluvias, tormentas y costeros. Nivel máximo de aviso: amarillo.

Actualizaciones en https://t.co/Dfanf8vdfH pic.twitter.com/q7JWwy4hCJ — AEMET_Andalucía (@AEMET_Andalucia) October 27, 2025

El inicio de la semana será bastante inestable y ya desde mañana por la tarde y especialmente el miércoles las precipitaciones serán generalizadas debido a una borrasca que entrará por el Golfo de Cádiz trayendo consigo estas precipitaciones. Es más, la Aemet ya tiene avisos programados para el miércoles por riesgo de lluvias fuertes e intensas en determinados puntos.

En este sentido, para este lunes ha activado aviso naranja en Huelva por riesgo importante del 40%-70% y una previsión de precipitaciones de 50 mm en el litoral onubense. Igualmente, en el Andévalo y Condado, campiña sevillana y litoral gaditano está presente un aviso amarillo por riesgo de precipitaciones que podrían llegar a 20 litros en una hora.

Para el martes el litoral gaditano cuenta con un aviso amarillo por lluvias entre las 20 y las 00 horas, donde podrían caer hasta 15 litros. También estará en alerta la zona del litoral de Huelva, Aracena, Andévalo y Condado a las mismas horas y con la misma previsión estimada de acumulados.

El miércoles, el día más complicado

Ya para el miércoles están programado dos avisos amarillos en el municipio de Aracena por riesgo de lluvias durante la mañana que podrían llegar a los 60 litros, y donde no se descarta algún tornado o tromba marina, a los que se han sumado varias provincias más como los litorales de Huelva y Cádiz, Andévalo y Condado, (no se descarta algún tornado o tromba marina), Sierra Norte de Sevilla (se espera que caigan 60 litros) y la campiña sevillana. En el resto se esperan unos 25 litros.

Para la jornada del jueves también está previsto que se queden esas precipitaciones que trae esta borrasca a Andalucía, con una probabilidad bastante alta (90%) en puntos de casi toda la geografía andaluza. Se esperan lluvias con cielos bastante cubiertos en toda la comunidad. Una situación bastante inestable en este día y que habrá que esperar para concretar la evolución de la situación atmosférica de cara al fin de semana.

En cuanto a las temperaturas, los termómetros están en descenso por debajo ya de esos 30 grados que han acompañado durante casi todo el mes de octubre con el 'veranillo', estando las máximas en torno a los 25-26ºC en la mayoría de las provincias. Las mínimas estarán sin cambios situándose entre los 13-15 grados en casi todas ellas.