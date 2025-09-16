Córdoba se resiste al otoño: calor extremo y alerta amarilla para la jornada del miércoles

Pese a que el otoño está a la vuelta de la esquina, Córdoba no abandonará el calor que incluso repuntará en la jornada del miércoles antes de dar paso a una semana con temperaturas más propias de la próxima estación. Los termómetros volverán a rondar los 40 grados tal y como lo han hecho al inicio de la semana en la capital.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el miércoles se esperan en la capital máximas de 39 grados como las que han llegado este martes. Con las mínimas en 18 grados todavía.

Además, la AEMET activa la alerta amarilla tanto para la jornada del miércoles como la del jueves. El aviso solo estará activo en la zona de la campiña cordobesa por lo que el riesgo por altas temperaturas en el resto de la provincia es bajo. Tanto la Subbética como la parte de Sierra Morena.

Hasta el viernes, el mercurio no se despegará de los 40 grados aunque el fin de semana será algo más apacible. Son los últimos coletazos del verano, que se despide con una pequeña ola de calor en la semana de la vuelta al cole para muchos niños.

El sábado, las temperaturas darán una tregua con un descenso hasta los 36 grados de máxima, que se prolongará hasta tener un domingo con 32 de máxima y cielos nublados. La tendencia cambiará ya el lunes con máximas que se establecen en los 26 grados. Sin embargo, antes de llegar a eso, la capital afronta tres días con altas temperaturas y más calor para decir adiós al verano de manera oficial.