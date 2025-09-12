La Aemet avisa: el calor se resiste este fin de semana en Andalucía y habrá una provincia en alerta

Con el paso de los días, las temperaturas han ido creciendo en la muchas localidades andaluzas, pasando del ambiente otoñal con el que se inicio la semana a unas jornadas más veraniegas. Y es que, principalmente en el interior de la comunidad autónoma, las temperaturas máximas podrían superar los 35 grados este fin de semana.

Eso sí, a diferencia de la mayor parte del mes de agosto, este ambiente veraniego no vendría acompañado de noches tórridas. En este sentido, no se estima que las mínimas superen los 24 grados.

Más variaciones en la costa oriental

Dentro del clima veraniego que se vivirá este fin de semana en Andalucía, es en las provincias del este (Jaén, Granda y Almería) donde se notará una mayor variación durante el viernes, el sábado y el domingo, especialmente en la costa oriental. Según las estimaciones de la Agencia Estatal de Meteorología, se notaría un aumento de las máximas, que superarían los 34 grados, aunque la sensación térmica sería más suave en el litoral. No obstante, sería esta la zona de Andalucía en la que también se daría una subida de las mínimas, así como un aumento general durante el sábado, extendiéndose esta variación a la costa malagueña.

Variación y previsión del tiempo en Andalucía Aemet

No sería duradero este panorama en las provincias orientales de Andalucía, puesto que para el domingo se espera un notable descenso de las temperaturas en las zonas de costa, como Málaga, Granada y Almería.

El calor se ceba con el oeste de Andalucía

Donde más se notaría el aumento de las temperaturas que ha acaecido durante estas últimas jornadas es en la zona occidental de Andalucía. Ya este viernes se notaría un aumento de las máximas, que haría que en puntos como Sevilla y Córdoba se superen los 37 grados. Es más, en el litoral de Huelva se activaría la alerta amarilla por calor extremo entre las 13.00 y las 20.59 horas.

Aviso amarillo por altas temperaturas en Huelva para este viernes Aemet

Por otra parte, el sábado y el domingo serían jornadas de estabilidad, sin apenas cambios; se mantendría un ambiente de lo más veraniego, con temperaturas altas, en las costas onubenses y gaditanas, así como en las zonas de interior. Y, en cuanto a las mínimas, estas superarían los 20 grados en gran parte de Sevilla, Huelva, Cádiz, Málaga y Córdoba.

Más temas:

Tiempo

Informaciones

Andalucía