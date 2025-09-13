Córdoba se prepara para un nuevo episodio de calor extremo: alerta amarilla este domingo y hasta 40 grados la próxima semana

Córdoba se prepara para un nuevo episodio de calor intenso. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este domingo 14 de septiembre la alerta amarilla por altas temperaturas en la campiña cordobesa. El aviso estará vigente entre las 13.00 y las 20.00 horas, cuando los termómetros podrían alcanzar los 38 grados.

El calor, sin embargo, no se quedará ahí. Según el pronóstico de la Aemet, la próxima semana estará marcada por un nuevo repunte de las temperaturas máximas. El martes y el miércoles se esperan hasta 39 grados y, a partir del jueves, el mercurio podría llegar a los 40 grados, consolidando un episodio de calor intenso en pleno mes de septiembre.

Las temperaturas mínimas también experimentarán un ascenso progresivo. El próximo viernes, los registros nocturnos podrían no bajar de los 23 grados, lo que aumentará la sensación de bochorno y dificultará el descanso nocturno.

Este nuevo episodio de calor llega tras varias semanas de temperaturas más moderadas y confirma que el verano aún no se despide del todo en Córdoba.