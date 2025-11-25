Los números de Fuentes le sitúan entre los mejores goleadores del Córdoba CF en Segunda División

Adrián Fuentes sigue siendo una máquina de hacer goles. El madrileño volvió a ser determinante para que el Córdoba CF arañase un punto en su visita a Los Cármenes. Aunque no vio portería ante el Deportivo, el delantero demostró en Granada que mantiene la ... mira afinada y alcanzó su séptimo gol del curso en apenas 752 minutos de juego, lo que equivale a un tanto cada 107 minutos. Este fulgurante comienzo le hacen registrar unos números que ya lo sitúan a la altura -e incluso por encima- de grandes artilleros blanquiverdes de los últimos años en Segunda División.

El ejemplo más reciente es el de Antonio Casas. El rambleño también tuvo una adaptación exprés al fútbol profesional y ya en la segunda jornada se estrenó ante el Burgos. Su tanto contribuyó a que el cuadro cordobesista lograra el primer punto en aquella campaña (2-2). Su progresión se mantuvo y, tras las primeras quince jornadas -el mismo tramo que ya ha disputado Fuentes-, sumaba seis tantos, aunque necesitó muchos más minutos, más concretamente de 1037. Casas acabó el curso con diez goles, una cifra que Fuentes amenaza con superar si mantiene este gran ritmo goleador.

El impacto del madrileño también deja atrás los registros de Piovaccari en la campaña 2018-19, la última del Córdoba en Segunda antes del descenso a los infiernos de Primera y Segunda Federación. El italiano firmó doce goles en toda la temporada, pero necesitó toda la primera vuelta de competición para llegar a esos siete tantos que Fuentes ha alcanzado con una sorprendente precocidad al ser su primer año en la segunda categoría del fútbol español.

Números similares al primer año de Guardiola

Algo similar ocurrió con su actual compañero Sergi Guardiola en su primera etapa como blanquiverde en la 2017-2018. En ese mismo tramo de quince jornadas también sumaba siete dianas, aunque acabaría el curso con veinte goles, una aportación fundamental para la recordada milagrosa permanencia. Más discreta fue la aportación de Rodri Ríos un año antes con once tantos, siete de ellos también en la primera vuelta.

Hablar de gol en clave cordobesista obliga a mencionar a Florin Andone y su espectacular temporada 2015-16. El rumano firmó veintiún tantos y, junto a Fidel, sostuvo al equipo en ataque para clasificar a un play off en el que quedarían eliminados ante el Girona. Sin embargo, comparando únicamente las primeras quince jornadas, Fuentes registra un gol más respecto a Florin.

Superado por Pepe Díaz

Incluso en el curso del histórico ascenso a Primera en la temporada 2013-2014 , Xisco -máximo goleador con diez dianas- repartió sus tantos a partes iguales entre las dos vueltas, sin una irrupción tan explosiva como la actual del madrileño. Si se hecha muy atrás la mirada, para encontrar un inicio más productivo habría que remontarse al mítico Pepe Díaz.

En la temporada en la que el 'Cuco' terminó con dieciséis goles, ya había alcanzado la cifra de siete dianas en la undécima jornada, aunque fue titular en todos los partidos y no como Fuentes que ha partido de inicio en ocho ocasiones.

Ya en la campaña actual, el ariete blanquiverde es el tercer máximo goleador de Segunda División, igualado con Zakaria (Deportivo), Dubasin (Sporting) y Yeremy (Racing de Santander). El escalón más alto de máximos artilleros lo ocupan Villalibre (Racing de Santander) y Embarba (Almería), ambos con nueve dianas.

Si se ahonda en su impacto dentro del Córdoba, sin sus goles, el cuadro blanquiverde no habría sumado seis puntos. Esto fue así en los triunfos ante Cultural Leonesa (1-0), Albacete (1-3) y los empates ante Málaga (2-2) y Granada (1-1).