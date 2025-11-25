Suscríbete a
Los números de Fuentes le sitúan entre los mejores goleadores del Córdoba CF en Segunda División

El ariete madrileño supera los registros de Florin Andone, Piovaccari o Antonio Casas en la décimoquinta jornada

La baja por sanción de Carracedo frena su evolución en los últimos partidos del Córdoba CF

Adrián Fuentes celebra con sus compañeros su gol ante el Granada
Adrián Fuentes celebra con sus compañeros su gol ante el Granada

Daniel Aragón

Córdoba

Adrián Fuentes sigue siendo una máquina de hacer goles. El madrileño volvió a ser determinante para que el Córdoba CF arañase un punto en su visita a Los Cármenes. Aunque no vio portería ante el Deportivo, el delantero demostró en Granada que mantiene la ... mira afinada y alcanzó su séptimo gol del curso en apenas 752 minutos de juego, lo que equivale a un tanto cada 107 minutos. Este fulgurante comienzo le hacen registrar unos números que ya lo sitúan a la altura -e incluso por encima- de grandes artilleros blanquiverdes de los últimos años en Segunda División.

