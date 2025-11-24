La baja por sanción de Carracedo frena su evolución en los últimos partidos del Córdoba CF

El Córdoba CF logró un punto valioso en su visita a Los Cármenes, pero el empate ante el Granada dejó un coste alto para el conjunto blanquiverde. A las lesiones de Vilarrasa, Adilson y Diego Bri y a la sanción de Rubén Alves, ... se suman ahora las bajas de Requena y Carracedo, que cumplirán ciclo tras ver su quinta amarilla de la temporada. Además de llegar muy mermado a esta cita, el conjunto cordobesista pierde a un Carracedo que estaba recuperando el nivel que mostró en la pasada campaña.

El extremo blanquiverde sumó en tierras granadinas su cuarta asistencia de la temporada. Con este pase de gol se coloca como el tercer mejor asistente de la competición, solo por detrás de Iván Calero (Cultural Leonesa) y Sergio Arribas (Almería), ambos con cinco. En lo más alto de la tabla se mantienen Íñigo Vicente (Racing de Santander) y Otero (Sporting), que lideran con siete asistencias.

Además de su capacidad para generar ocasiones para sus compañeros, Carracedo enseñó su versión más desequilibrante. Con varios regates de mérito, se convirtió en el principal recurso ofensivo del Córdoba durante la primera mitad. Demostró mucha facilidad para dar salida al balón y aportar claridad en banda le permitió liderar las acciones de ataque del conjunto blanquiverde.

Su aportación en el terreno de juego

Si se repasan sus números, el jugador barcelonés alcanzó once asistencias en la pasada campaña, una cifra destacada que sirve para entender su peso en el juego ofensivo. Ahora, con las cuatro que suma tras las primeras catorce jornadas, ya ha completado un tercio de aquel registro y se ha consolidado como el máximo asistente cordobesista.

A ello se suma el gol de penalti que convirtió ante el Racing de Santander, con el que eleva a cinco sus participaciones directas en los tantos del equipo. Dentro de los veinte goles que ha marcado el Córdoba esta temporada, Carracedo ha intervenido en una cuarta parte, un dato que refuerza su creciente peso ofensivo y lo sitúa como el segundo jugador con más protagonismo de cara a portería. Por delante se mantiene Adrián Fuentes, máximo goleador blanquiverde con siete dianas.

Aunque su partido ante el Deportivo no fue el más brillante, en la cita anterior ante el Málaga fue importante. Antes de marcharse del campo como uno de los sacrificados por la expulsión de Albarrán, en la primera parte fue el que más peligro realizó de un Córdoba escaso de ideas. A este partido frente al conjunto malagueño llegaba con la flechita para arriba, ya que logró dos asistencias en los partidos ante Ceuta y Albacete.

Inicio complicado

A pesar de las llegadas de Kevin Medina y Diego Bri en el mercado de verano, Iván Ania mantuvo la confianza en un Carracedo que había tenido dieciséis participaciones de gol en la pasada campaña. El complicado inicio de temporada estuvo ligado con su pobre rendimiento sobre el campo, lo que hizo que comenzara la quinta jornada ante el Andorra desde el banquillo. Este hecho no ocurría desde el 2 de marzo de 2024, pero el técnico ovetense quiso dar oportunidad a Kevin Medina en busca de algo diferente.

Esta decisión la utilizó para reivindicarse ante el Racing de Santander para anotar y asistir, pero solo fue un pequeño destello luz que no fraguó. Tanto fue así que Carracedo viajó al partido ante el Zaragoza y no sumó ningún minuto, hecho inédito en su segunda etapa como cordobesista.

Tras esto, poco a poco fue convenciendo más y desde ese entonces ha sido titular indiscutible, lo que le hace ser el quinto jugador del equipo con más tiempo de juego con 1.062 minutos.

Ahora, a Iván Ania se le presenta un quebradero de cabeza para sustituir al extremo blanquiverde. Una de las opciones más lógicas es utilizar a Jacobo, lo que motivaría a que jugadores como Pedro Ortiz o Théo Zidane ocupen la mediapunta que ha estado acostumbrando el madrileño. Otra opción puede ser la de Kevin Medina para que el malagueño juegue a pierna natural. Sin embargo, el técnico ovetense le ha dejado sin minutos en los dos últimos partidos.