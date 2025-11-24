Suscríbete a
La baja por sanción de Carracedo frena su evolución en los últimos partidos del Córdoba CF

El extremo blanquiverde se había convertido en el quinto máximo asistente de Segunda, además de participar en cinco de los veinte goles del equipo

Dos meses sin perder fuera de casa: otro registro que explica el buen momento del Córdoba CF

Carracedo conduce un balón en el partido de la anterior jornada ante el Granada
Daniel Aragón

Córdoba

El Córdoba CF logró un punto valioso en su visita a Los Cármenes, pero el empate ante el Granada dejó un coste alto para el conjunto blanquiverde. A las lesiones de Vilarrasa, Adilson y Diego Bri y a la sanción de Rubén Alves, ... se suman ahora las bajas de Requena y Carracedo, que cumplirán ciclo tras ver su quinta amarilla de la temporada. Además de llegar muy mermado a esta cita, el conjunto cordobesista pierde a un Carracedo que estaba recuperando el nivel que mostró en la pasada campaña.

