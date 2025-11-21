La dificultad del Córdoba CF para remontar los partidos que comienza perdiendo

El Córdoba CF atraviesa un buen momento de forma tras mejorar de manera evidente la imagen ofrecida al inicio de la temporada. Sin embargo, la derrota ante el Deportivo ha vuelto a dejar al descubierto un problema que se ha repetido durante gran parte ... del curso: la dificultad para ganar cuando encajan el primer gol.

A lo largo de la temporada solo hay una excepción, y es la victoria ante el Castellón. En aquel partido, Cipenga adelantó a los 'orelluts', pero Jacobo y Kevin Medina le dieron la vuelta al marcador para certificar el triunfo final (2-1). En el resto de encuentros en los que empezó perdiendo, la historia ha sido distinta.

El primer precedente fue la abultada derrota ante Las Palmas (1-3). Lukovic abrió el marcador y Ale García junto a Clemente ampliaron la ventaja. Adri Fuentes maquilló el resultado con un gol que no cambió el rumbo del duelo. Era la segunda derrota de la temporada y, curiosamente, los blanquiverdes llegaban de perder tras adelantarse ante el Sporting en el debut liguero.

Tendencia al empate

Tras firmar tablas a cero contra el Valladolid y caer ante el Andorra, después llegó el empate ante el Racing de Santander. Sangalli y Andrés Martín pusieron el 0-2, pero Vilarrasa y Carracedo lograron igualar el choque en el último minuto para rescatar un valioso punto (2-2). Un guion similar se vivió en Anoeta ante la Real Sociedad B. Fue un encuentro gris por parte del Córdoba, en el que solo la entrada de Dalisson permitió sumar algo positivo con su gol como revulsivo tras el autogol de Sergi Guardiola (1-1).

El equipo también tuvo que remar ante el Almería. Un disparo de Embarba desviado por Albarrán puso por delante a los almerienses, pero Jacobo apareció para firmar el empate desde el punto de penalti. Este partido confirmaría las buenas sensaciones del equipo al ser superior al cuadro indálico (1-1). Dentro de esta ecuación también se puede incluir el partido de Copa del Rey, donde los pupilos de Iván Ania fueron incapaces de contestar el gol del Cieza (1-0).

Como último caso donde se pudo puntuar es en el duelo en La Rosaleda. Tras la discutida roja a Albarrán, un doblete de Rafa Rodríguez complicó el partido, pero Fuentes y Diego Bri evitaron la derrota en un nuevo ejercicio de fe y aseguraron otro punto de oro (2-2).

El caso más reciente llegó ante el Deportivo. Quagliata adelantó a los coruñeses con un gran zurdazo, aunque un gol en propia puerta de Noubi devolvió temporalmente el equilibrio. Sin embargo, Yeremay y Mella sentenciaron el choque en un partido en el que, nuevamente, tuvieron que jugar los blanquiverdes con diez jugadores gran parte de la segunda mitad tras la expulsión de Rubén Alves. Aun así, el Córdoba dejó buenas sensaciones pese a jugar con uno menos (1-3).

Gran cantidad de puntos perdidos

Tomando todos estos encuentros el balance es claro. En los siete partidos en los que el Córdoba ha recibido el primer gol, solo ha sumado siete de los veintiún puntos posibles, es decir, un tercio de lo que estaba en juego. Esta tendencia demuestra que, pese a su buena dinámica reciente, el equipo cordobesista aún tiene margen de mejora en los partidos que se le ponen cuesta arriba.

Para finalizar, como dato destacado, exceptuando los partidos ante Almería y Málaga, el conjunto blanquiverde fue dominador de la posesión respecto a sus rivales. Esto demuestra que, a pesar de tener el control del balón, la eficacia siempre es primordial en los partidos. Esto se pudo se pudo ver en la cita ante el Deportivo, donde el conjunto coruñés realizótres tiros a puerta y todos ellos fueron al fondo de las mallas en una cita donde no dieron grandes argumentos para llevarse los tres puntos.