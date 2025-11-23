Iván Ania tendrá que rearmar la medular tras el partido ante el Granada

A pesar del trabajado punto en Los Cármenes, el Córdoba salió nuevamente muy mermado enel apartado de bajas. Con la amenaza incipiente de cumplir ciclo de tarjetas amarillas, Carracedo y Dani Requena vieron la quinta cartulina de la temporada, por lo que ... tendrán que cumplir un partido de sanción en el partido del próximo domingo en El Arcángel ante el Cádiz. A pesar de que el técnico Iván Ania había consolidado la medular, ahora tendrá que realizar un nuevo casting para encontrar la pareja de Isma Ruiz.

Desde el partido ante el Zaragoza en la octava jornada, Requena se ha mantenido en el once titular y ha sido una pieza clave en los resultados del cuadro blanquiverde. En este periodo de tiempo, los cordobesistas han sumado cuatro victorias, tres empates y una derrota, una serie de encuentros donde el centrocampista granadino aportó un gol ante el Ceuta. Este protagonismo le ha aupado ser el sexto jugador de la plantilla con más tiempo de juego, más concretamente con 855 minutos.

Tras un comienzo donde la medular del Córdoba estuvo desarbolada, la aparición de Requena en la alineación titular ha brindado mucha más contención al centro del campo. Con Isma Ruiz ha creado un tándem capaz de deshabilitar el juego rival, gracias en gran medida a su inteligencia y gran posicionamiento para estar siempre atento para cortar multitud de balones. Sus aportaciones no acaban aquí, puesto que el granadino ha demostrado su capacidad para salir con el balón jugado y ser un gran baluarte para conectar con sus compañeros.

Opciones dentro de la plantilla

Por todo ello, ahora los menos habituales tendrán la ardua tarea de mejorar sus prestaciones. Dentro de la posible ecuación ante el cuadro gaditano, uno de los nombres con más papeletas puede ser el de Alberto del Moral. Iván Ania ha precisado en multitud de ocasiones que dentro de su esquema de juego, el natural de Villacañas es un claro '6', es decir, un jugador que se desempeña como pivote defensivo. De hecho, ayer cuando ingresó al terreno de juego ante el Granada, Del Moral estuvo algo más atrasado en el campo para que Isma Ruiz se colocara por delante de él.

Esta combinación ya fue titular en una ocasión, pero no dejó los mejores resultados tras caer de forma solvente ante Las Palmas (1-3). Con un Alberto del Moral algo incómodo en este encuentro, el centrocampista blanquiverde perdió mucho protagonismo para Ania. A pesar de esto, el jugador toledano ha sido uno de los jugadores de refresco más utilizados por el técnico ovetense cuando ha querido hacer cambios en la medular.

Oportunidad para Pedro Ortiz y Jan Salas

Otra opción puede ser la de Pedro Ortiz. Desde su última titularidad ante la Real Sociedad B -partido donde Iván Ania expresó su descontento por el trabajo de la medular en la primera parte-, el balear únicamente ha tenido 25 minutos de juego en liga. No pudo dar argumentos suficientes en Copa del Rey ante el Cieza a pesar de ser titular, lo que le mantuvo opacado por el buen nivel de la pareja Isma-Requena y por Jacobo en la mediapunta. Su última aparición, precisamente, fue ayer ante el Granada, pero entró en el descuento de la segunda mitad por Requena y no tuvo tiempo para tener un impacto reseñable.

Jan Salas también se postula como otra posibilidad natural, aunque no se le ha dado la continuidad necesaria para que pudiera seguir desarrollándose. Sin tiempo para adaptarse a sus nuevos compañeros, el jugador cedido por el Mallorca se estrenó en su primera convocatoria ante el Andorra. Tuvo toda la segunda mitad para dar algo de color a un Córdoba gris, pero no pudo tener el impacto deseado. Tras no sumar minutos en la siguiente jornada ante el Racing de Santander, Ania sorprendió con su titularidad ante la Real Sociedad B.

Sin embargo, al igual que Pedro Ortiz, el preparador ovetense los sustituyó en el descanso al ver que ambos no se adaptaron a la idea inicial de partido. Desde ese entonces, Salas no ha gozado de un solo minuto en liga. Su última aparición fue durante los 80 minutos que disputó en Copa del Rey, donde fue una de las pocas notas positivas del encuentro. Aunque el jugador catalán carece de ritmo competitivo, Iván Ania indicó que ve al blanquiverde «más en un doble pivote que él solo como pivote único», por lo que es una posible opción ante el Cádiz.

Por último, y un poco menos probable, es la titularidad de Théo Zidane. Aunque es el marsellés ha sido el jugador que más veces ha salido desde el banquillo, está más acostumbrado a ocupar la mediapunta. Precisamente, por la sanción de Carracedo y la lesión de Diego Bri, Jacobo podría salir de inicio en el extremo derecho y dar paso a Théo.