sancionados

Iván Ania tendrá que rearmar la medular tras el partido ante el Granada

Dani Requena, pieza indiscutible para el técnico blanquiverde, vio la quinta amarilla de la temporada y será baja para el próximo partido ante el Cádiz

El Córdoba CF araña un punto muy trabajado en Granada (1-1)

Dani Requena realiza una conducción con el balón en el partido ante el Granada
Daniel Aragón

Córdoba

A pesar del trabajado punto en Los Cármenes, el Córdoba salió nuevamente muy mermado enel apartado de bajas. Con la amenaza incipiente de cumplir ciclo de tarjetas amarillas, Carracedo y Dani Requena vieron la quinta cartulina de la temporada, por lo que ... tendrán que cumplir un partido de sanción en el partido del próximo domingo en El Arcángel ante el Cádiz. A pesar de que el técnico Iván Ania había consolidado la medular, ahora tendrá que realizar un nuevo casting para encontrar la pareja de Isma Ruiz.

