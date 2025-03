El Córdoba CF araña (1-1) un punto ante el Racing de Ferrol en un partido loco en A Malata

Eran los dos mejores equipos de la clasificación y el partido respondió a las expectativas. El Córdoba CF arañó un valioso punto (1-1) ante el Racing de Ferrol en A Malata al que se le dará más valor con el tiempo. Fue un partido loco que pudo ganar cualquiera, aunque el bloque gallego llegó con más insistencia al área visitante.

Se adelantó rápido el Córdoba CF con un gol de Antonio Casas, pero sufrió muchísimo hasta que el Ferrol encontró el camino del empate en el minuto 70. Joselu anotó en fuera de juego, aunque por la persistencia local no se le pueden poner muchos reparos a la igualada. Cuando parecía que podía venir lo peor, la entrada de Bernal, Puga y De las Cuevas hizo que el bloque cordobesista incluso tuviera alguna llegada para llevarse el partido. Habría sido demasiado premio.

Germán Crespo, con Javi Flores y Carlos Marín disponibles tras una semana entre algodones, tomó la decisión más lógica: mantuvo el sistema táctico clásico y colocó de inicio el once de gala con sólo una variante. El técnico del Córdoba CF, que había probado el 4-1-4-1 durante la semana, situó el habitual 4-2-3-1. En la alineación tipo, sólo se coló Fuentes por Simo en la banda izquierda. Se lo había ganado por el estado de forma de uno y otro en las últimas semanas. El Racing Ferrol hizo lo propio: esquema habitual y once de gala. El liderato estaba en juego.

Sin tiempo para comprobar la fortaleza de los planteamientos, el Córdoba CFgolpeó a la primera que tuvo. Lo había advertido el técnico cordobés del Ferrol, Cristóbal Parralo, en la previa: «El Córdoba no suele perdonar». No lo hizo. El gran momento de Calderón le permitió realizar otra asistencia a Casas, que marcó con un bello cabezazo superando la salida de Gazzaniga (0-1, min. 2).

Noticia Relacionada Las mejores imágenes del Racing de Ferrol - Córdoba CF en A Malata LOF Así está el Córdoba CF en la clasificación del Grupo 1 de Primera Federación

Jugaba el Córdoba CF en campo del Racing con cierta comodidad. Los locales quedaron aturdidos con la rápida ventaja cordobesista. Tuvo el segundo el bloque blanquiverde. De hecho, llevó el balón a la red, pero el árbitro anuló el gol del posible 0-2 a Fuentes tras desviar a la red un disparo de Kike Márquez en claro fuera de juego (min. 4).

Las buenas vibraciones del Córdoba CF de partida intentó cortarlas de raíz una gran acción individual de Héber, que mantuvo un duelo de chispas con José Ruiz, muy atento al mejor jugador del conjunto gallego. Con todo, el extremo se sacó un centro que Carlos Vicente cabeceó en plancha con sabor a empate hasta que la mano prodigiosa de Carlos Marín lo evitó (min. 9).

A partir de ahí, los dos equipos se intentaron sentir cómodos con la posesión, pero sobre todo con las transiciones. Siempre que podían intentaban salir rápido y verticales en el juego ofensivo. Poco a poco, el Racing fue recuperando metros territorialmente, aunque tampoco le importaba al Córdoba por el marcador y la capacidad para salir con Fuentes.

Superado

Entre tanto, hubo otro susto ficticio en la portería blanquiverde. Carlos Marín volvió a intervenir a la salida de un córner muy peligroso de los ferrolanos, pero la jugada estaba invalidada por mano de Justo y fuera de juego (min. 18). Eso sí, la acción demostró que el Córdoba CF lo pasa mal en esas acciones a balón parado. Así le empató el Castilla hace dos semanas.

El Racing de Ferrol acabó por hacerse con el control del balón y del partido. Empujó a los de Crespo a su campo y casi a su área. Mientras se cocía la superioridad gallega, Pumar se marchó lesionado (min. 32) tras un mal apoyo. Lejos de notarlo, los locales se impulsaron.

Llegaron los mejores minutos del Racing para buscar el empate. Lo probó Ferrone con un tiro desde la frontal que despejó Marín. Luego, Jon García cabeceó a sus manos otra vez en un córner. Incluso, Héber lo intentó cruzado sobre Marín. Todo en una franja del minuto 35 al 38 en la que los visitantes sufrían. Al Córdoba le faltaba sobre todo desahogarse con alguna contra. Perdía el balón muy pronto. Con todo, el equipo supo enfriar el duelo en los instantes finales del primer acto. Lo había pasado mal por momentos.

Sufrimiento sin balón

En la segunda mitad, el Córdoba CF tenía que cambiar para mantener o ampliar su ventaja. Los de Germán Crespo necesitaban más posesión y más salida para intentar contender los ataques gallegos. El técnico introdujo a Simo por Fuentes, pero nada cambió de partida. El Racing siguió apretando y el bloque cordobesista sin encontrar soluciones.

El impulso inicial del Ferrol en la reanudación tuvo más de gaseosa que de peligro. Ese empuje no se apaciguó con la segunda lesión local. También solicitó el cambió Ferrone. Dos ventanas agotadas de forma obligada para Parralo tras quedarse sin los dos laterales (min. 53).

El partido se jugaba por completo en el campo blanquiverde, incapaz de salir. Con todo, el Ferrol tampoco llegaba con la claridad del final primer acto. Marín perdía tiempo yfue amonestado (min. 60). Una muestra de la situación que atravesaba el bando cordobesista.

Sólo Calderón ponía mordiente en ataque cuando intentaba salir. Ni Carracedo, ni Kike Márquez ni Simo entraban en juego. El Racing persistía con centros laterales que frenaba la zaga del Córdoba como podía. Seguía la sensación de agobio local, pero sin grandes ocasiones afortunadamente. Pero no era el Córdoba de siempre. Sin balón sufría bastante, aunque demostró que también saber ponerse el mono de trabajo, como José Ruiz con Héber en el duelo del partido.

Crespo intentó solucionarlo con la entrada de Bernal y Puga para fortalecer el medio ante una línea ofensiva que no entraba en juego (min. 67). No dio tiempo a ver si era lo que necesitaba el equipo. Joselu, en fuera de juego, anotó el gol del empate del Racing de Ferrol (1-1, min. 70). Ni el error del asistente quitaba mérito al merecido empate gallego. Incluso, Héber, a la contra, perdonó el 2-1 (min. 74) con un disparo alto con todo a favor, cuando De las Cuevas ya había entrado por Javi Flores.

Mejoría tardía con los cambios

En un ida y vuelta, Marín salvó al Córdoba en otra llegada de Carlos Vicente (min. 77), pero por fin los blanquiverdes se atrevieron a salir a la contra. Despertaron. Tuvieron dos claras ocasiones para volver adelantarse cuando el empate había parecido el principio del fin. Primero, Puga, con todo a favor, ni remató ni pasó mientras Casas y Simo esperaban su pase de la muerte (min. 78). Luego, De las Cuevas lanzó un trallazo cruzado al poste (min. 80).

El partido entró completamente roto a los diez últimos minutos. Cualquier cosa podía pasar. Mucho ida y vuelta. Puga le había dado otro aire al ataque cordobesista. Por eso entró también Willy por Casas (min. 84). Diarra también obligó a Gazzaniga a intervenir con muchos apuros (min. 86). El Córdoba acabó el partido con una sensación de superioridad y en campo contrario que no se vio del 0-1 hasta el 1-1. Al final, empate en un partido loco que pudo ganar cualquiera. El Racing de Ferrol sigue líder y el Córdoba, segundo a tres puntos, a la espera de lo que haga el Linares el domingo.

Ficha técnica Racing de Ferrol - Córdoba CF Racing Ferrol: Gazzaniga; Ferrone (Joselu, min. 53), Jon García, David Castro (Coto, min. 80), Pumar (Brais, min. 33); Manzanera, Jesús Bernal; Carlos Vicente, Álex López (Bourdal, min. 80), Héber Pena; y Justo. Córdoba CF: Carlos Marín; José Ruiz, Jorge Moreno, Gudelj, Calderón; Diarra, Javi Flores (De las Cuevas, min. 74); Carracedo (Puga, min. 67), Kike Márquez (Álex Bernal, min. 67), Fuentes (Simo, min. 46); y Casas (Willy, min. 84). Goles: 0-1, min. 2: Antonio Casas, de cabeza. 1-1, min. 70: Joselu, de tiro cruzado. Árbitro: González Díaz, del Comité asturiano. Amonestó a los visitantes Carracedo, Carlos Marín y Diarra. Estadio: A Malata. Seis mil espectadores. Partido de la novena jornada en el Grupo 1 de Primera Federación.