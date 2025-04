No hay gloria sin épica para el Córdoba CF (2-1)

play off de ascenso

Lo hizo. Lo logró. Cinco años después, el Córdoba es equipo de Segunda División. No sin sufrimiento, logro vencer al Barcelona B tras reponerse de un golpe moral en el inicio. Un doblete de Alberto Toril señaló el camino para los blanquiverdes, que vuelven al fútbol profesional. El Arcángel fue una fiesta de principio a fin y los más de 20.000 cordobesistas siempre recordarán qué estuvieron en el templo blanquiverde en el ascenso de 2024.

No arriesgó Iván Ania, que decidió no hacer cambios con respecto a la semana pasada. La duda con la delantera se resolvió. Finalmente, repitió Alberto Toril con Antonio Casas en el banquillo. En el eje de la zaga, volvieron Adri Lapeña y Matías Barboza. El técnico asturiano ya dejó claro en sala de prensa que el equipo que menos cambios haga, tendrá más ganado para un partido tan decisivo como este. Partido de los grandes con un ambiente a la altura. Un masivo recibimiento y un tifo para el choque más importantes de los últimos años del cordobesismo. Sin embargo, no comenzó de la mejor manera.

Carlos Marín, que venía de celebrar su centenario con el Córdoba, tuvo ya que hacer su primera gran parada en el primer minuto. Una parada a bocajarro a Moha, seguida de otra a la falta directa botada por el cuadro azulgrana. El cuadro blanquiverde también tuvo su oportunidad con una jugada de Carracedo, que sirvió para Toril en el área, pero no pudo rematar con facilidad. Por banda también probó con una llegada de Kuki Zalazar, pero se topó con Marc Vidal, el portero azulgrana.

Una primera mitad con muchas interrupciones. Tuvieron que entrar las asistencias médicas para atender a Isma Ruiz, aunque se recuperó por suerte. El Barcelona B había saltado al campo mucho más cómodo que el Córdoba y el centro del campo era suyo. Por ello, no tardaron en adelantarse. Héctor Fort aprovechó un error de la defensa blanquiverde para adelantar a los culés (0-1, min. 14). Un duro golpe y un jarro de agua fría para la afición. Intentó animarse, pero le costaba al Córdoba generar ocasiones de peligro y el Barcelona B necesitaba muy poco para plantarse ante Carlos Marín.

Tras media hora en el desierto, el Córdoba encontró agua. Calderón señaló el camino con su centro y Toril puso el remate (con mucha calidad) para poner las tablas en el marcador e insuflar un soplo de aire fresco en el ambiente (1-1, min. 33). El partido estuvo detenido durante cinco minutos para atender en las gradas dos emergencias, que finalmente quedaron en un susto. Dentro del partido se produjeron pequeños mini-encuentros. El primero lo perdió el Córdoba, pero el segundo lo ganó y casi se va por delante al descanso. Dominó la recta final del encuentro y el propio Toril tuvo en sus botas el segundo tanto tras la recuperación de Kuki Zalazar.

El éxtasis

El árbitro añadió nueve minutos, que se le hicieron largo al Barcelona B y cortos al Córdoba. Diarra y Faye tuvieron su encontronazo en la banda, dado que la intensidad del encuentro creció en la recta final de la primera mitad. Kuki Zalazar quiso abrir la herida de un debilitado filial culé, al que le costaba salir con el balón. Tuvo un disparo desde la frontal del área, que se marchó alto. Tablas en El Arcángel tras una primera mitad de color azulgrana en los primeros minutos y blanquiverde en la recta final.

El Córdoba mantuvo la intensidad en la segunda mitad. Fue clave para mantener a raya al filial azulgrana. Lo hizo. Calderón probó suerte con un centro que buscaba rematador, pero no llegó Toril. Apretó de lo lindo el cuadro de Iván Ania, que gozó de múltiples ocasiones para buscar el segundo tanto con mucha más fuerza. Tanto empuje trajo el segundo gol del Córdoba, el doblete de Toril, que se consagró como el héroe del ascenso (2-1, min. 55). Un éxtasis que reventó El Arcángel. No se jugó a nada más tras el gol blanquiverde mientras los minutos pasaban.

Iván Ania movió el banquillo buscando sentenciar de una vez la eliminatoria a través de la posesión. Por ello, cambio a Kuki Zalazar por Álex Sala para formar un trivote en el centro del campo. Los cambios le sentaron bien al cuadro blanquiverde, con un Simo también vertical, que desesperó a la zaga azulgrana. No sin sufrimiento, el Córdoba vio pasar los últimos minutos del partido con la tensión por las nubes. Hasta dos veces tuvo que salvar Lapeña el balón a bocajarro del Barcelona B. Finalmente, entraron Iván Rodríguez y Kike Márquez, que pusieron su experiencia para que no se jugase más. Siete minutos de alargue y luego, la gloria.

Ficha técnica Córdoba CF - FC Barcelona B Córdoba CF: Carlos Marín, Calderón, Lapeña, Matías, Albarrán, Diarra (Kike Márquez, min. 87), Isma Ruiz, Kuki (Álex Sala, min. 60), Carracedo (Simo, min. 75), Adilson (Iván Rodríguez, 87') y Toril (Antonio Casas, 75'). FC Barcelona B: Marc Vidal, Gerard Martín, Mikayil Fayé, Pelayo (Alarcón, min. 83), Fort, Casadó, Moha (Pocho, min. 77), Bernal, Unai, Pau Víctor y Marc Guiu (Dani, min. 67). Goles: 0-1, min. 14: Héctor Fort. 1-1, min. 34: Alberto Toril.  Árbitro: Muresan Muresan (Comité Valenciano). Mostró tarjeta amarilla a los locales Carlos Marín, Matias, Albarrán, Simo, Iván Rodríguez y Isma Ruiz. Incidencia: Partido correspondiente a la vuelta de la final del play off de Primera RFEF, disputado en el estadio El Arcángel ante 21.485 espectadores.