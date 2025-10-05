Así está el Córdoba CF en la clasificación tras la victoria ante el Zaragoza

El Córdoba CF ha disputado este domingo en el Ibercaja Estadio la octava jornada de la Liga Hypermotion ante el Real Zaragoza. En un partido donde las ocasiones han brillado por su ausencia, el gol en propia puerta de Saidu le da la primera victoria a domicilio a los blanquiverdes. Tras este resultado, el balón volverá a rodar para los de Iván Ania el próximo 13 de octubre en El Arcángel a las 20.30 horas ante un duro rival como es la Cultural Leonesa.

Actualmente, los blanquiverdes se encuentran en la decimocuarta posición con nueve puntos y sale del descenso a Primera Federación, pero empatados con el Sporting de Gijón que ostenta un mejor balance entre goles encajados y anotados. Sin embargo, todavía quedan por disputarse varios partidos de la jornada.

Teniendo en cuenta esto, el líder de la competición es el Deportivo. El conjunto coruñés ha logrado mantenerse invicto en sus ocho primeros partidos y quiere seguir arriba al lograr dieciséis puntos. Le siguen muy de cerca el Cádiz con quince. Tras ellos, Andorra, Racing de Santander, Huesca y Burgos cierran el play off respectivamente aún con la jornada en juego.

A través de este enlace puedes consultar todos los resultados de la Liga Hypermotion, competición en la que participa esta temporada el Córdoba CF. La clasificación se mantiene muy ajustada con los equipos peleando por sus respectivos objetivos en una categoría marcada por la igualdad. Así se encuentra actualmente la tabla de la Liga Hypermotion con todos los rivales del Córdoba CF.