Aprobados y suspensos en el Córdoba CF tras el triunfo ante la Cultural Leonesa

Los pupilos de Iván Ania fueron capaces de controlar el balón en gran parte del encuentro, pero todavía le sigue costando definir de cara a puerta

Los jugadores del Córdoba celebran el tanto de Fuentes
Daniel Aragón

Córdoba

El Córdoba CF suma y sigue y logra su segunda victoria consecutiva ante la Cultural Leonesa. A pesar de tener el control del balón, en la primera parte no fueron capaces de ver puerta hasta el tanto de cabeza de Adrián Fuentes.

La Cultural ... Leonesa no supo poner en una gran tesitura a los blanquiverdes, que se mostraron solventes a la hora de defender y dormir el encuentro, sin embargo, en los últimos minutos tuvieron que sufrir algo más alno ser capaces de matar el encuentro ante las grandes ocasiones que tuvo en la segunda mitad.

