Aprobados y suspensos en el Córdoba CF tras el triunfo ante la Cultural Leonesa

El Córdoba CF suma y sigue y logra su segunda victoria consecutiva ante la Cultural Leonesa. A pesar de tener el control del balón, en la primera parte no fueron capaces de ver puerta hasta el tanto de cabeza de Adrián Fuentes.

La Cultural ... Leonesa no supo poner en una gran tesitura a los blanquiverdes, que se mostraron solventes a la hora de defender y dormir el encuentro, sin embargo, en los últimos minutos tuvieron que sufrir algo más alno ser capaces de matar el encuentro ante las grandes ocasiones que tuvo en la segunda mitad.

Carlos Marín (8). Seguridad. Tenía la presión de rendir ante la ausencia de Iker Álvarez y supo sostener a su equipo cuando más lo necesitaba, especialmente a la hora de sacar una mano milagrosa ante el remate de Brazic.

Ignasi Vilarrasa (6). Correcto. Notas muy positivas en ataque, sin embargo, sufrió en labores defensivas al exponerse tanto.

Carlos Isaac (7). Enérgico. En este partido supo cumplir un buen partido en la faceta defensiva y ofensiva.

Rubén Alves (8). Implacable. Cada rival que pasaba por su parcela no era capaz de superarle.

Fomeyem (7). Muro. El central blanquiverde ya se ha asentado definitivamente en la zaga blanquiverde, solventando muchos balones divididos y dando aire a la hora de sacar el balón jugado.

Noticia Relacionada Fuentes le brinda los tres puntos al Córdoba ante la Cultural (1-0) Daniel Aragón El ariete blanquiverde anotó un gol psicológico antes del descanso para que el conjunto cordobesista se llevara un partido que controlaron y supieron sufrir a partes iguales

Isma Ruiz (8). En su línea. Gran partido del granadino que cumplió perfectamente su labor de 'Pitbull'.

Requena (7). Peleón. Dio un gran paso hacia delante para afianzarse en la titularidad en labores defensivas, pero le falta tener esa pizca de visión y juego con balón que necesita su posición.

Carracedo (5). Revolucionado. Estuvo muy presente en el flanco derecho, sin embargo, sus envíos al área se marcharon muy desviados en un partido que se le vio algo nervioso.

Jacobo (7). Atrevimiento. Cuando afine la mirilla, será un gran peligro para los defensores rivales al saber también encontrar a sus compañeros.

Dalisson (6). Eléctrico. Mucho desborde y atrevimiento del hispano-brasileño que sirvió el centro del gol de Adrián Fuentes, pero necesita ser más eficaz a la hora de encarar.

Fuentes (6). Gol. Su poderío físico le brindó la victoria al Córdoba, sin embargo, necesita cometer mejores decisiones a la hora de finalizar ante la portería.

Suplentes

Alberto Del Moral (6) Bien. Salió como pareja de Isma Ruiz y cumplió la función de sostener a su equipo.

Kevin Medina (6). Revulsivo. Tuvo grandes oportunidades para rematar, pero debe encontrar el equilibrio entre desborde y precisión.

Theo Zidane (6). Presente. Buen partido del francés que supo cumplir su papel en la mediapunta.

Guardiola (5). Sin suerte. Salió con muchas ganas, pero se le sigue resistiendo el gol a pesar de gozar de buenas ocasiones.

Diego Bri (4). Invisible. Necesita algo más de picardía y presencia en el juego blanquiverde.