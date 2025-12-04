Suscríbete a
La Consejería de Salud sanciona con 15.000 euros a La Sacristía por la intoxicación alimentaria por montaditos de pringá

Hubo 72 afectados por su consumo el 4 de enero en La Sacristía y una mujer murió, aunque no se ha podido determinar la causa de la muerte

Salud califica de «graves» las deficiencias detectadas en la intoxicación de los montaditos de pringá

Taberna La Sacristía, en Santa Marina
La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha ratificado la sanción de 15.000 euros al establecimiento 'La Sacristía' por el caso de los montaditos de pringá, una intoxicación alimentaria por su ingesta que afectó a 72 personas. ... Entre ellas, una mujer que había tomado este alimento en el local el 4 de enero falleció a los dos días, pero no se ha podido determinar la causa de la muerte.

