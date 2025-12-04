La Consejería de Salud sanciona con 15.000 euros a La Sacristía por la intoxicación alimentaria por montaditos de pringá

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha ratificado la sanción de 15.000 euros al establecimiento 'La Sacristía' por el caso de los montaditos de pringá, una intoxicación alimentaria por su ingesta que afectó a 72 personas. ... Entre ellas, una mujer que había tomado este alimento en el local el 4 de enero falleció a los dos días, pero no se ha podido determinar la causa de la muerte.

Desde la Junta de Andalucía han confirmado que Sanidad «ha desestimado finalmente el recurso de alzada interpuesto por el establecimiento hostelero La Sacristía después del procedimiento sancionador abierto tras el caso 'montaditos' en enero de este año».

Como consecuencia «la resolución, que tiene fecha del 1 de octubre, insta a La Sacristía al pago de una sanción de 15.000 euros». Con este paso «acaba la vía administrativa». El establecimiento ha tenido la posibilidad de presentar un recuso en el contencioso-administrativo en la vía judicial. En caso de no hacerlo, el proceso ha finalizado con la sanción administrativa.

El caso

Hasta 72 personas pudieron tomar los montaditos de pringá aquella jornada del 4 de enero, día de la Cabalgata de Reyes Magos (se adelantó una jornada por la previsión de lluvia para el día 5). La ingesta provocó una intoxicación alimentaria masiva. Entre los afectados que tomaron este alimento en el local hubo una fallecida de 63 años. Ese día en La Sacristía hubo dos eventos en el mismo local: una comida y una cena.

El caso se inició después de que se recibiera el 13 de enero una denuncia en la Delegación Territorial de Consumo de dos personas que habían asistido a un cumpleaños y tenían sintomatología de intoxicación (dolores abdominales y diarrea). Entonces, la portavoz de Sanidad explicó a los medios que «todos los indicios apuntan a que el único alimento en común que tomaron los afectados fue el montadito de pringá».

Tras la denuncia administrativa, la Inspección de Salud Pública de la Junta de Andalucía mandó analizar el contenido de los montaditos de pringá. Los establecimientos tienen la obligación de guardarlos congelados durante 30 días.

En febrero, la Inspección de Sanidad calificó de «graves» las deficiencias detectadas en la Taberna La Sacristía y sus montaditos de pringá. La Consejería de Salud y Consumo informó de que el primer análisis de las muestras de este alimento depararon la presencia de 'clostridium prefingens' en una concentración de 2,5x10⁵ unidades formadoras de colonia por gramo (elevada según los expertos) en el montadito de pringá.

La sanción administrativa

Por este motivo, los inspectores consideraron, según la Junta, que esas deficiencias «pueden suponer un peligro con posible riesgo para la salud, proponiendo la incoación de procedimiento sancionador si se estima oportuno».

Como consecuencia de ese procedimiento sancionador, Sanidad multó a La Sacristía con 15.000 euros por las deficiencias del alimento que provocó la intoxicación alimentaria. La resolución se produjo el 1 de octubre, hace unos dos meses. El titular del local presentó recurso de alzada. La Junta lo ha desestimado, según ha detallado este jueves.

Durante el procedimiento administrativo, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)archivó en julio las diligencias procesales civiles abiertas el pasado mes de enero como consecuencia de tener conocimiento, fundamentalmente a través de los medios de comunicación, de la intoxicación de varias personas probablemente por ingesta de alimentos,concretamente unos montaditos de pringá, que pudieran proceder de un establecimiento abierto al público en Córdoba.