Competencia estudia ya la compra de Supermercados Piedra por El Jamón

Tiene un mes para pronunciarse y se elevaría a cuatro meses más de requerir un análisis más profundo de la operación

ABC Córdoba

Córdoba

El grupo empresarial andaluz El Jamón ha notificado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la compra de la firma cordobesa Supermercados Piedra, según los registros del organismo consultados este lunes por Europa Press.

En concreto, con la notificación de ... la operación, que se produjo el pasado 21 de octubre, se inicia la primera fase de estudio de la misma, en la que Competencia dispone de un mes de plazo para pronunciarse. En caso de requerir un análisis más profundo, la compra pasaría a segunda fase, cuya duración podría oscilar entre tres y cuatro meses.

