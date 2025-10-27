Competencia estudia ya la compra de Supermercados Piedra por El Jamón

El grupo empresarial andaluz El Jamón ha notificado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la compra de la firma cordobesa Supermercados Piedra, según los registros del organismo consultados este lunes por Europa Press.

En concreto, con la notificación de ... la operación, que se produjo el pasado 21 de octubre, se inicia la primera fase de estudio de la misma, en la que Competencia dispone de un mes de plazo para pronunciarse. En caso de requerir un análisis más profundo, la compra pasaría a segunda fase, cuya duración podría oscilar entre tres y cuatro meses.

Este acuerdo, alcanzado por dos compañías familiares de Andalucía, con recorridos muy similares y con muchas décadas de experiencia, reforzará el modelo de supermercado de cercanía, según informó el grupo El Jamón en un comunicado a finales de septiembre.

Grupo Piedra, empresa especializada en la distribución alimentaria cordobesa, opera bajo las enseñas en comercio al por menor de Piedra, Más Ahorro, Proxi y Óptima, y en comercio al por mayor de Clientes Vips y Plataformas Piedra. La operación supone la unión de dos empresas andaluzas, ambas de carácter familiar y con una historia marcada por el esfuerzo, la cercanía y la confianza de sus clientes.

Tanto El Jamón como Piedra comparten los mismos valores, según pusieron de manifiesto el día que comunicaron la operación. Esto es, la apuesta decidida por la calidad de los productos frescos, la defensa del origen local y andaluz y un surtido amplio que combina marcas de fabricante con una sólida marca propia.

362 tiendas en Andalucía

Con esta integración, El Jamón refuerza su compromiso con el empleo estable y garantiza la continuidad de los más de 800 trabajadores del grupo Piedra, que se sumarán a los 4.850 empleados actuales de la compañía onubense.

En total, más de 5.650 personas formarán parte de la familia de El Jamón, lo que convierte al grupo en uno de los mayores generadores de empleo del sector en Andalucía. Asimismo, el crecimiento será también notable en superficie y presencia comercial.

A los 295 supermercados que actualmente gestiona el grupo empresarial El Jamón se suman los 67 del grupo Piedra, alcanzando así 362 establecimientos en Andalucía antes de final de año, distribuidos en las provincias de Huelva, Sevilla, Cádiz, Málaga, Granada, Córdoba y Jaén.

Con ello, la compañía consolida su posición en la región: en la provincia de Córdoba, Piedra es un operador relevante y cuenta con un 13% de cuota de mercado, mientras que El Jamón es la enseña de referencia en Huelva, con un 31% de cuota.

La unión permitirá superar además los 327.000 metros cuadrados de superficie de venta, con más de 276.000 metros procedentes de El Jamón y 51.500 metros del grupo Piedra. Ambas compañías son asociadas en la central de compras IFA, lo que asegura un surtido competitivo y adaptado a las necesidades de los consumidores andaluces.