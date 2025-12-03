Suscríbete a
Sucesos

Tres heridos, dos de ellos mayores de 80 años, tras el incendio de una mesa camilla en una vivienda de Montilla

Han sido evacuados al hospital de la localidad y el fuego ha arrasado toda la planta baja de la casa

Un incendio calcina una vivienda en Baena y dos personas son evacuadas por inhalación de humo

ABC Córdoba

Córdoba

Dos mujeres y un hombre han resultado afectados y evacuados al hospital tras producirse anoche un incendio en una vivienda de la localidad cordobesa de Montilla, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Varios ciudadanos alertaron ... sobre las 22.20 horas de este martes para indicar que había un incendio en un inmueble de la calle Córdoba en la que vivían dos personas mayores. La sala coordinadora activó a los bomberos, a la Guardia Civil, a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

