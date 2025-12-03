Tres heridos, dos de ellos mayores de 80 años, tras el incendio de una mesa camilla en una vivienda de Montilla

Dos mujeres y un hombre han resultado afectados y evacuados al hospital tras producirse anoche un incendio en una vivienda de la localidad cordobesa de Montilla, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Varios ciudadanos alertaron ... sobre las 22.20 horas de este martes para indicar que había un incendio en un inmueble de la calle Córdoba en la que vivían dos personas mayores. La sala coordinadora activó a los bomberos, a la Guardia Civil, a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

Los sanitarios han confirmado el traslado de tres personas al Hospital de Montilla: dos ancianos, una mujer de 86 años y un varón de 88 y otra mujer de 47 años. Por su parte, los bomberos han indicado que el fuego ha afectado a toda la planta baja, especialmente al salón; las mismas fuentes han indicado que, todo apunta, a que el origen del incendio ha podido estar en una mesa de camilla.

