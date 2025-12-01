Un incendio suspende la actividad temporalmente en el centro de salud Carlos Castilla del Pino

El centro de salud Carlos Castilla del Pino ha sufrido este lunes un incendio que obliga a interrumpir la atención sanitaria aunque el incidente no ha causado daños personales. El suceso ha tenido lugar en torno a las 9.30 horas, cuando se detectó un ... fuego originado en una furgoneta de servicio ubicada en el aparcamiento subterráneo del edificio. De forma inmediata se activó el plan de emergencias del centro, con la intervención coordinada del equipo de primera respuesta, Bomberos, Policía Local y Policía Nacional.

La situación fue controlada en poco tiempo gracias a la actuación de los servicios de emergencia y el correcto funcionamiento de los sistemas de protección del edificio. No se han producido daños personales entre pacientes ni profesionales. Los daños materiales se han limitado principalmente al vehículo en el que se originó el incendio y a otro vehículo contiguo que ha resultado afectado de forma leve.

El edificio fue evacuado inmediatamente, según marcan los protocolos, de manera ordenada y segura. En el momento del incidente se encontraban en el centro varios cientos de personas, ya que el horario en el que se ha producido es una franja de plena actividad asistencial.

En estos momentos se mantiene la restricción de acceso, aunque no se han detectado afectaciones estructurales de importancia, ya que se continúa la ventilación de las instalaciones y la evaluación técnica de los espacios. Además, será necesario llevar a cabo una limpieza exhaustiva del edificio y revisar todos los sistemas y conexiones para garantizar la seguridad antes de retomar la actividad.

Cambios en la atención sanitaria

En cuanto a la atención sanitaria, se informa que las urgencias del centro se trasladan temporalmente al Centro de Salud del Sector Sur. El resto de la actividad asistencial, incluyendo consultas externas y atención primaria, queda suspendida por el momento y se recuperará progresivamente en función de la disponibilidad de cada área. Actualmente no es posible establecer una fecha concreta para la reanudación, ya que se están evaluando los daños de forma detallada.

La organización informará a las personas afectadas por cancelaciones o modificaciones de sus citas a medida que se normalice la situación. La Junta de Andalucía «agradece la comprensión de la ciudadanía y se continuará informando puntualmente de cualquier novedad a través de los canales oficiales».

El Hospital Reina Sofía y el Distrito Sanitario reiteran «su compromiso con la seguridad, la transparencia y la continuidad asistencial, y agradecen nuevamente la colaboración de todos los equipos que han intervenido en esta incidencia»