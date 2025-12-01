Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Sanz, sobre las bajas de la Policía: «Las justificadas no tendrán problema, las que no, se iniciará un expediente disciplinario»

salud

Un incendio suspende la actividad temporalmente en el centro de salud Carlos Castilla del Pino

El servicio de consultas externas y atención primaria queda interrumpido y las urgencias se trasladan al Sector Sur

El pico de la gripe se dispara en Córdoba y se adelanta un mes en toda la provincia

Los pacientes acuden al centro de salud Carlos Castilla del Pino
Los pacientes acuden al centro de salud Carlos Castilla del Pino Valerio mERINO
Juan Carlos Jiménez

Juan Carlos Jiménez

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El centro de salud Carlos Castilla del Pino ha sufrido este lunes un incendio que obliga a interrumpir la atención sanitaria aunque el incidente no ha causado daños personales. El suceso ha tenido lugar en torno a las 9.30 horas, cuando se detectó un ... fuego originado en una furgoneta de servicio ubicada en el aparcamiento subterráneo del edificio. De forma inmediata se activó el plan de emergencias del centro, con la intervención coordinada del equipo de primera respuesta, Bomberos, Policía Local y Policía Nacional.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app