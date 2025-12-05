El Ayuntamiento de Córdoba presenta a los vecinos un proyecto para evitar las inundaciones en la avenida del Corregidor

El Ayuntamiento de Córdoba quiere poner fin al problema de las inundaciones que sufre periódicamente, cuando las lluvias se vuelven fuertes, la zona de la avenida del Corregidor -las últimas fueron las que sufrió con motivo del castigo de la borrasca Claudia el 15 ... de noviembre-. Eso es lo que ha trasladado a la asociación vecinal de este enclave en una reunión que tuvo lugar el martes. Para ello, maneja un paquete de actuaciones propias y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Y en la ecuación incluso entrará la Junta de Andalucía.

Así lo ha indicado a ABC el presidente de esta AVV, Juan Prieto. Ha explicado que del encuentro que mantuvieron con representantes del Consistorio -en él, estuvieron presentes el concejal de Urbanismo y Presidencia, Miguel Ángel Torrico, y el presidente de Emacsa (empresa municipal de aguas), el edil Daniel García-Ibarrola- salieron «satisfechos».

Prieto ha indicado que «la solución que nos proponen» se compone de distintas medidas. Una es ya conocida y eternamente esperada: retomar el proyecto de encauzamiento de arroyos de la Sierra -a este barrio le impacta directamente el del Moro-. Aquí, el problema que surge es que no se atisba que a corto plazo vaya a llegar. Esta obra la tiene que liderar la CHG. Pero la Confederación aseguró en noviembre que no podrá disponer de dinero de la UE para este fin hasta el ciclo de fondos Feder 2028-2034. En diciembre de 2024, anunció que aportaría 9,4 millones -de esa cantidad, un 85% provendría de Bruselas pero ese dinero nunca llegó-.

Ahora bien, ésta no sería la única actuación a acometer. El gobierno municipal expuso a los representantes vecinales de este barrio, ha explicado su máximo responsable, que sería necesario desarrollar otros proyectos para acabar con este problema. «El encauzamiento de los arroyos de la Sierra llega a la altura más o menos del Parador de la Arruzafa. Entonces, todo el agua que llega hasta alli se encauzaría al arroyo de la Palomera. Nos parece muy bien. Aquí llegaría menos. Pero de ahí para abajo el agua sigue fluyendo a las alcantarillas y a un área que es enorme y ya no tiene zonas capaces de absorber ese agua», ha indicado Prieto.

Ha seguido indicando que «todas las escorrentías que se producen van a parar al colector de nuestra zona». Para evitar este segundo factor de las avenidas que sufre este enclave, ha continuado el presidente de este colectivo, «la solución que nos han dado es que, aparte del encauzamiento del Arroyo del Moro, se instalaría en el Cerrillo un regulador que desviaría otros caudales en función de lo que interese».

Entrará también en juego, ha continuado, «la digitalización de las redes de Emacsa que se pretende hacer» para combatir ese segundo elemento de riesgo de avenidas. Y ha añadido como otra medida necesaria que «aquí abajo nos instalarían una válvula antirretorno, que evitaría o disminuiría la posibilidad de que el colector colapsara de nuevo inundando el barrio».

Otra iniciativa que habría que acometer, según les expuso el equipo rector de Capitulares, sería una nueva canalización para recolectar «el agua del barrio, todas las que pueden ir llegando o las que en un momento eh puntual pudieran ir saliendo por colapso del colector» dirigiéndola hacia «un tanque de tormentas que está previsto construir debajo del campo de fútbol del Instituto Séneca [sería necesaria la autorización de la Junta, a la que pertenecen esos suelos]».

Una próxima reunión en breve

«Nos dijeron incluso la previsión presupuestaria de las actuaciones: unos 3,7 millones». «No nos dieron el detalle de las intervenciones. Deducimos que sería la parte que invertiría el Ayuntamiento; independientemente del proyecto de encauzamiento de los arroyos de la Sierra [valorado en 9,4 millones por la CHG]», ha asegurado Prieto.

Ambas partes han quedado en volver a verse en breve para tener una reunión de perfil más técnico y «se expondrán las actuaciones de forma más extensa». «Nosotros queremos también aprovechar para pedir tiempos estimados para esta actuación», ha añadido el máximo responsable de esta asociación vecinal.

Prieto resaltó las buenas sensaciones con las que salieron de la primera reunión: «Vimos que el Ayuntamiento está realmente preocupado por este problema por darle una solución». «De hecho, que ya tenga elaborado un proyecto de la amplitud que que nos expusieron nos dice que el gobierno municipal ha trabajado bastante. Se nota un poquito de luz al final del túnel de este problema», ha finalizado el presiente de los vecinos de la avenida del Corregidor.