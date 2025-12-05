Suscríbete a
El Ayuntamiento de Córdoba presenta a los vecinos un proyecto para evitar las inundaciones en la avenida del Corregidor

Quiere recuperar el encauzamiento de arroyos -debe liderarlo la CHG- y sumarlo a otras medidas como un tanque de tormentas en el Instituto Séneca

La CHG reconoce que no tiene financiación para la obra que evite inundaciones en Córdoba hasta 2028

Los vecinos de la avenida del Corregidor tras la tromba de agua: «Fue una locura. El agua me llegaba a la espinilla y mido 1,84»

Un vecino de la avenida del Corregidor limpia su cochera inundada tras el paso de la borrasca Claudia v. merino
Baltasar López

Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba quiere poner fin al problema de las inundaciones que sufre periódicamente, cuando las lluvias se vuelven fuertes, la zona de la avenida del Corregidor -las últimas fueron las que sufrió con motivo del castigo de la borrasca Claudia el 15 ... de noviembre-. Eso es lo que ha trasladado a la asociación vecinal de este enclave en una reunión que tuvo lugar el martes. Para ello, maneja un paquete de actuaciones propias y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Y en la ecuación incluso entrará la Junta de Andalucía.

