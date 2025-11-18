La CHG reconoce que no tiene financiación para la obra que evite inundaciones hasta 2028

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha reconocido este martes que no tiene la financiación necesaria para realizar la obra del encauzamiento de los cuatro arroyos de la Sierra de Córdoba (del Moro, San Cristóbal, Los Morales y Maestre Escuela) que vierten sus aguas ... al sistema de saneamiento de la ciudad del río y que provocan persistentemente inundaciones en ochos barrios del casco urbano.

ABC ha adelantado este martes, en su versión digital e impresa, que la CHG había enviado al Ayuntamiento de Córdoba un convenio para ejecutar este obra que obvió incluir la financiación de 9,4 millones a la que se había comprometido un año antes.

El nuevo jefe de zona de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) en Córdoba, Pedro Escribano, en declaraciones a Canal Sur, ha reconocido este hecho: que no disponen de financiación para ejecutar esta obra. ABC ha tratado de contar con la versión de la CHG desde el lunes sin obtener ninguna respuesta por parte del ente estatal.

Sin dinero para la obra

Escribano ha señalado en la radio y la televisión pública de Andalucía que el proyecto para la obra para el encauzamiento de los cuatro arroyos de la Sierra de Córdoba que deben evitar las persistentes inundaciones en la ciudad no tienen la financiación «del 85 por ciento de los fondos Feder» de la Unión Europea «hasta el próximo ciclo» de estos fondos europeos.

Actualmente, está en marcha el ciclo de siete años 2021-2027, por lo que la conclusión de las palabras de este responsables de la CHG es que las obras para encauzar los arroyos de la Sierra no estarán, como mínimo, hasta el año 2028. El próximo ciclo de fondos Feder es el 2028-2034. En el peor de los casos, no estarían hasta 2034, es decir, dentro de nueve años.

«Estamos empujando para que salga adelante, pero estos proyectos tiene partes a favor y partes en contra» Pedro Escribano Jefe de zona de la CHG

Hay que recordar que la CHG se comprometió a realizar esta obra en 2013. Por tanto, podría darse la circunstancia de que no arranque la ejecución de esta obra hasta más de dos décadas después, en concreto, comenzaría 21 años más tarde.

El jefe de la zona de Córdoba de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha incidido en que «están empujando» para conseguir que la financiación y que la obra de este proyecto salga adelante, aunque los hechos retratan la situación actual.

En este sentido, Escribano ha recordado que hay «partes que están a favor y otras en contra» de esta actuación, que, además de la financiación, necesitaría solventar también los «trámites ambientales» para comenzar su ejecución.