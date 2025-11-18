Suscríbete a
Agua

La CHG reconoce que no tiene financiación para la obra que evite inundaciones hasta 2028

El jefe de zona del órgano de cuenca admite, como avanzó ABC que no hay presupuesto para encauzar los arroyos de la Sierra, «hasta el próximo ciclo de Feder»

Vivienda anegada tras el desbordamiento de un arroyo
Vivienda anegada tras el desbordamiento de un arroyo ángel rodríguez
Javier Gómez

Javier Gómez

Córdoba

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha reconocido este martes que no tiene la financiación necesaria para realizar la obra del encauzamiento de los cuatro arroyos de la Sierra de Córdoba (del Moro, San Cristóbal, Los Morales y Maestre Escuela) que vierten sus aguas ... al sistema de saneamiento de la ciudad del río y que provocan persistentemente inundaciones en ochos barrios del casco urbano.

