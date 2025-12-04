El Ayuntamiento de Cabra avanza un primer borrador del Plan Especial para regular las plantas de energías renovables

El Ayuntamiento de Cabra ha dado a conocer este jueves el primer avance del Plan Especial para la Implantación de Energías Renovables, un documento urbanístico destinado a regular, ordenar y controlar la implantación de plantas de biometano y fotovoltaicas en el término municipal, un ... tema que lleva meses preocupando a los vecinos de la localidad.

El alcalde, Fernando Priego, ha comparecido este mediodía junto al delegado de Urbanismo, Alfonso Vergillos, para ofrecer información actualizada sobre el proceso. Priego ha subrayado que este Plan Especial «es la única herramienta urbanística viable para proteger a los vecinos ante la proliferación de proyectos de energías renovables, limitando y regulando su implantación para evitar cualquier perjuicio a la calidad de vida, al aire que respiramos o a nuestros recursos naturales».

El avance del documento fue encargado a una empresa externa especializada, Sur Ambiental XXI, cuyo borrador inicial se entregó al Ayuntamiento el pasado 5 de noviembre. Desde entonces, ha sido objeto de evaluación por parte del Departamento de Urbanismo y de los técnicos municipales, y se solicitaron ajustes adicionales al equipo redactor.

Una vez incorporadas estas modificaciones, el Plan Especial será sometido a un proceso de información previa y exposición pública. La intención del Ayuntamiento es publicar el avance durante el mes de diciembre, activando así un periodo mínimo de 30 días para aportar sugerencias y alegaciones.

Este proceso incluirá también jornadas técnicas abiertas al público, reuniones con asociaciones, colectivos ciudadanos, consejos sectoriales y representantes políticos. «Queremos que las preocupaciones, dudas y aportaciones de todos los vecinos formen parte del documento desde su origen», ha enfatizado Priego.

En base a esto, el Ayuntamiento ha habilitado un nuevo espacio en la web municipal dedicado a preguntas frecuentes sobre energías renovables, y un correo para canalizar consultas. Priego ha recalcado que actualmente «noexiste ningún proyecto autorizado en el Ayuntamiento, ni tramitación alguna que implique otorgamiento de licencias».

Una vez culminado el periodo de información pública, el Plan Especial será llevado a Pleno para su aprobación inicial y se decretará la suspensión temporal de licencias para instalaciones de energías renovables durante la tramitación del documento. «Este Plan tendrá vocación de permanencia y establecerá con claridad qué queremos y qué no queremos en Cabra ya que, mientras el Plan lo prohíba, no podrán instalarse estas industrias, sea dentro de uno, dos, cinco o diez años», ha concluido el alcalde.