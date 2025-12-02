Suscríbete a
CENSOS POBLACIONales

Casi la mitad de los municipios de Córdoba tienen ya un 25% o más de habitantes mayores de 65 años

El 43% de los pueblos de la provincia están en esa franja de la pirámide demográfica ahora mismo

Los nuevos censos del INE constatan la caída de población general en el último año, menos en 24 núcleos

Córdoba sigue siendo la provincia española que más habitantes pierde: casi 3.000 en el último año

Una mujer sentada en un banco junto al nuevo alojamiento de mayores en Córdoba Valerio Merino

J. Pino

Córdoba

Menos cordobeses y más mayores. Parece el sino de los tiempos pero, además, es la senda estadística que sigue la población de la provincia de Córdoa en los últimos años. Los nuevos censos poblacionales difundidos ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), ... constatan que Córdoba es uno de los pocos lugares de España donde se sigue perdiendo habitantes, que es un fenómeno generalizado en la gran mayoría de municipios y que, además, va ac ompañado de un paulatino envejecimiento de sus vecinos.

