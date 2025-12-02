Casi la mitad de los municipios de Córdoba tienen ya un 25% o más de habitantes mayores de 65 años

Menos cordobeses y más mayores. Parece el sino de los tiempos pero, además, es la senda estadística que sigue la población de la provincia de Córdoa en los últimos años. Los nuevos censos poblacionales difundidos ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), ... constatan que Córdoba es uno de los pocos lugares de España donde se sigue perdiendo habitantes, que es un fenómeno generalizado en la gran mayoría de municipios y que, además, va ac ompañado de un paulatino envejecimiento de sus vecinos.

Por un lado, los datos que ofrece el ente estadístico se refieren a 1 de enero de 2025 y comparados con el mismo periodo del año anterior se salvan de la quema 24 lugares en la provincia de Córdoba que han podido empadronar a más ciudadanos. Curiosamente, algunos de ellos son pequeños núcleos que han remontado el vuelo desde el coronavirus hasta hoy. Por ejemplo, Adamuz (10 habitantes más), Alcaracejos (4), Belmez (19), Carcabuey (14), Guadalcázar (34); Moriles (22); Obejo (11) o San Sebastián de los Ballesteros (9), entre otros. De un año para otro el conjunto de la provincia ha perdido 1.150 habitantes (un 0,15%), incluyendo a la capital, que se deja 743 vecinos en este último ejercicio estadístico del INE. Junto a Zamora y Jaén son los únicos tres lugares en España que se dejan censo en este último recuento.

Población de más edad

Cuando la comparativa se hace con 2021, en pleno corazón de la pandemia de la Covid-19, la sangría es mucho peor y solamente una docena de poblaciones son capaces de sacar la cabeza a día de hoy frente a aquel panorama. En su conjunto, Córdoba perdió 4.459 vecinos. Incluso localidades muy pequeñas como la propia Alcaracejos, Guadalcázar,, Montemayor, Obejo, San Sebastián de los Ballesteros, Valsequillo o Villanueva del Rey. Aquí sí que se impone la capital con una subida de 1.832 habitantes en su padrón. O el caso de Lucena, que es la segunda ciudad más poblada y que no para de ganar vecinos. Entre 2025 y 2024 un total de 370 para alcanzar los 43.410. En el último lustro: 669.

Dentro del os grandes núcleos destaca también el caso de La Carlota, que suma 268 nuevos habitantes desde 2021 de los que 143 los logró en el último año hasta alcanzar las 14.520 personas en su censo. Puente Genil logra también repetir subida en ambos cortes. Ahora mismo tiene 29.977 habitantes tras ganar 129 desde 2021 y hasta 98 en los últimos doce meses.

El envejecimiento es la otra nota dominante del extenso baúl de datos demográficos del INE. El 43 por ciento de todos los municipios de la provincia (33 de 77) tiene ya al menos un 25% de su población con 65 o más años. Con casos en la franja del 40% de sus habitantes, como le ocurre a Santa Eufemia (40,3%), Conquista (39%), Villaralto (36%), El Guijo (35%) o Valsequillo (35%). Todos ellos situados en la corona norte de Córdoba.

Cabra baja de 20.000 habitantes

Por contra, once municipios son los únicos que esta franja de 65 o más años está por debajo del 20% en el conjunto de su pirámide poblacional. De nuevo Guadalcázar (16%) y Lucena (16,93%) son los puntos de la provincia con una edad medida más baja en ese sentido o menos peso de la población mayor. Le siguen Obejo y Villafranca de Córdoba con el 17%. Córdoba capital está en un 21,3% de sus habitantes. La media en la provincia se queda en un 21,6%, lo que es lo mismo, de sus 773.163 habitantes a 1 de enero de este año 166.890 tienen 65 o más años. Hay además 266 centenarios de los que 108 están en la capital.

Tal y como avanzó su propio ayuntamiento, Cabra está inmersa en un problema con su censo poblacional. Mientras los datos difundidos ayer por el INE señalan que ha bajado de los 20.000 habitantes (en concreto, 19986), su alcalde, Fernando Priego, muestra su disconformidad con las estadísticas del ente estatal al respecto y defiende que no se ha bajado de ese umbral. Estar por debajo de 20.000 supone perder desde ingresos del Estado a convocatorias de fondos europeos e incluso representación en el salón de plenos en números de concejales.