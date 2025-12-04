Suscríbete a
datos del ine

Descubre el peso de la población mayor en todos los municipios de Córdoba: del 16% de Guadalcázar al 40% de Santa Eufemia

Los cinco municipios con mayor porcentaje de habitantes de 65 años o más son del Norte de la provincia

Casi la mitad de los municipios de Córdoba tienen ya un 25% o más de habitantes mayores de 65 años

Córdoba sigue siendo la provincia española que más habitantes pierde: casi 3.000 en el último año

Vista aérea de Santa Eufemia
Vista aérea de Santa Eufemia foto: facebook del ayuntamiento de santa eufemia
Baltasar López

Baltasar López

Córdoba

Los últimos datos de población que acaba de hacer públicos el INE (Instituto Nacional de Estadística) alertan del serio problema demográfico que tiene el Norte de la provincia de Córdoba. Si se observan los indicadores de los 77 municipios que la conforman los cinco ... que, a fecha de 1 de enero de 2025, tienen un peso más importante de la población mayor presentan son del área septentrional. Todas ellas son localidades de muy pequeña población.

