Descubre el peso de la población mayor en todos los municipios de Córdoba: del 16% de Guadalcázar al 40% de Santa Eufemia

Los últimos datos de población que acaba de hacer públicos el INE (Instituto Nacional de Estadística) alertan del serio problema demográfico que tiene el Norte de la provincia de Córdoba. Si se observan los indicadores de los 77 municipios que la conforman los cinco ... que, a fecha de 1 de enero de 2025, tienen un peso más importante de la población mayor presentan son del área septentrional. Todas ellas son localidades de muy pequeña población.

El listado lo encabeza Santa Eufemia, que es la única donde el porcentaje de los habitantes de 65 años o más supera el 40% del total de residentes. En concreto, suponen el 40,4% -son 277 de 686-. Para ver al ritmo alarmante al que está envejeciendo baste reseñar que la población mayor en el conjunto de la provincia supone un 21,6% del total. En España, ese porcentaje es incluso algo menor: 20,7%.

Noticia Relacionada Córdoba sufrió en 2024 una caída de los nacimientos del 3,4% y encadena tres años seguidos de descensos Baltasar López Fueron 5.327 los bebés que vinieron al mundo, cifra superada de nuevo por las defunciones que se produjeron (7.749)

El segundo puesto de este negativo ranking lo ocupa Conquista. En este pequeño enclave de 368 residentes, 146 de ellos vern cómo su DNI marca 65 o más, con lo que este colectivo representa al 39,7% del total de sus vecinos. El último cajón del podio es para Villaralto, con un 36%. Tiene 379 mayores sobre un total de 1.054 habitantes.

Datos del INE a 1 de enero de 2025 Ranking de los municipios de Córdoba por mayor peso de la población de 65 años o más 1. Santa Eufemia : 686 habitantes; de los que 277 son mayores. Este colectivo representa el 40,4% de la población.

2. Conquista : 368 // 146 (39,67%)

3. Villaralto: 1.054 // 379 (35,96%)

4. Valsequillo: 352 // 124 (35,23%)

5. El Guijo: 341 // 120 (35,19%)

6. Torrecampo: 991 // 343 (34,61%)

7. Valenzuela: 1.032 // 346 (33,53%)

8. Villanueva del Duque: 1.409 // 464 (32,93%)

9. Pedroche: 1.439 // 471 (32,73%)

10. Villaharta: 628 // 193 (30,73%)

11. Iznájar: 3.669 // 1.097 (29,90%)

12. La Granjuela:: 414 // 123 (29,71%)

13. Fuente la Lancha: 330 // 98 (29,70%)

14. Cardeña: 1.389 // 412 (29,66%)

15. Fuente Obejuna: 4.319 // 1.275 (29,52%)

16. Zuheros: 596 // 174 (29,19%)

17. Villaviciosa de Córdoba: 3.049 // 885 (29,03)

18. Espiel: 2.323 // 672 (28,93%)

19. Espejo: 3.178 // 919 (28,92%)

20. Villanueva del Rey: 1.030 // 297 (28,83%)

21. Alcaracejos: 1.506 // 428 (28,42%)

22. Belmez: 2.866 // 806 (28,12%)

23. El Viso: 2.498 // 701 (28,06%)

24. Los Blázquez: 620 // 173 (27,90%)

25. Hinojosa del Duque: 6.533 // 1.803 (27,60%)

26. Peñarroya-Pueblonuevo: 10.252 // 2.812 (27,43%)

27. Fuente-Tójar: 666 // 181 (27,18%)

28. Cañete de las Torres: 2.763 // 739 (26,75%)

29. Belalcázar: 3.090 // 821 (26,57%)

30. Añora: 1.487 // 386 (25,96%)

31. Luque: 2.804 // 722 (25,75%)

32. Villanueva de Córdoba: 8.322 // 2.112 (25,38%)

33. Carcabuey: 2.322 // 589 (25,37%)

34. San Sebastián de los Ballesteros: 863 // 213 (24,68%)

35. Adamuz: 4.098 // 1.007 (24,57%)

36. Dos Torres: 2.361 // 565 (23,93%)

37. Montalbán de Córdoba: 4.402 // 1.023 (23,24%)

38. Fuente Carreteros: 1.073 // 248 (23,11%)

39. Montilla: 22.192 // 5.055 (22,78%)

40. La Guijarrosa:1.375 // 313 (22,76%)

41. Priego de Córdoba: 21.731 // 4.945 (22,76%9

42. Doña Mencía: 4.462 // 1.014 (22,73%)

43. Encinas Reales: 2.216 // 499 (22,52%)

44. El Carpio: 4.321 // 972 (22,49%)

45. Pedro Abad: 2.797 // 628 (22,45%)

46. Cabra: 19.986 // 4.487 (22,45%)

47. Bujalance: 7.072 // 1.581 (22,36%)

48. Almedinilla: 2.310 // 513 (22,21%)

49. Montemayor: 3.894 // 859 (22,06%)

50. Castro del Río: 7.590 // 1.673 (22,04%)

51. Palenciana: 1.430 // 315 (22,03%)

52. Rute: 9.816 // 2.157 (21,97%)

53. Hornachuelos: 4.37 // 4952 (21,76%)

Provincia de Córdoba : 773.163 // 166.890 ( 21,59%)

54. Santaella: 4.681 // 1.004 (21,45%)

55. Fernán-Núñez: 9.650 // 2.064 (21,39%)

56. Córdoba: 324.159 // 69.044 (21,30%)

57. Nueva Carteya: 5.244 // 1.116 (21,28%)

58. Pozoblanco: 16.918 // 3.570 (21,10%)

59. Aguilar de la Frontera: 13.119 // 2.740 (20,89%)

60. Villa del Río: 6.847 // 1.428 (20,86%)

Total de España : 49.128.297 // 10.178.625 (20,72%)

61. La Rambla: 7.444 // 1.537 (20,65%)

62. La Victoria: 2.323 // 479 (20,62%)

63. Montoro: 9.012 // 1.856 (20,59%)

64. Posadas: 7.279 // 1.494 (20,52%)

65. Monturque: 1.927 // 390 (20,24%)

66. Palma del Río: 20.535 // 4.139 (20,16%)

67. Baena: 18.335 // 3.585 (19,55%)

68. Almodóvar del Río: 8.029 // 1.561 (19,44%)

69. Benamejí: 4.887 // 940 (19,23%)

70. Puente Genil: 29.977 // 5.756 (19,20%)

71. Moriles: 3.662 // 691 (18,87%)

72. Fuente Palmera: 9.932 // 1.869 (18,82%)

73. La Carlota: 14.520 // 2.698 (18,58)

74. Villafranca de Córdoba: 4.900 // 862 (17,59)

75. Obejo: 2.101 // 358 (17,04%)

76. Lucena: 43.410 // 7.348 (16,93%)

77. Guadalcázar: 1.583 // 254 (16,05%)

Completan la lista de los cinco municipios con mayor peso de este grupo de edad Valsequillo, con el 35,3% -124 de 352-, y El Guijo, que se sitúa en el 35,2% -120 sobre un total de 341-. Todos ellos son representantes de los problemas demográficos que acucian al Norte: salida de jóvenes en busca de otros lugares más prósperos económicamente y muchas dificultades para atraer población, con lo que la combinación inquietante sale: caída de la natalidad y una población que cada vez envejece más.

Al otro lado de la tabla se encuentran Guadalcázar, que es el municipio donde menor presencia tiene este colectivo: un 16%. Tiene 254 ciudadanos en la franja de edad estudiada sobre 1.583. A su favor juega que puede captar población de la capital: es un buen municipio para tener un empleo en Córdoba y acceder a vivienda más asequible que en la urbe cabecera de provincia.

El segundo con menor relevancia de la población mayor es Lucena: roza el 17% -contabiliza 7.348 personas con 65 años o más sobre un total de 43.410 vecinos-. Su pujanza económica fija población y le permite atraerla. El tercer enclave si se mira la tabla por su cierre es Obejo, con un 17% -358 sobre 2.101 residentes-. A su favor juega también la cercanía a la capital.