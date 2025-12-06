Condenado a 8 años de cárcel en Córdoba por intentar matar a su compañero de piso tras cumplir 17 por asesinar a su novia

Pasó 17 años y seis meses en prisión por el crimen de 'Cepansa'. Mató a su novia en un solar aplastándole la cabeza con una roca y asestándole 13 puñaladas. Fue condenado en 2008 por la Audiencia Provincial de Córdoba y al salir de ... prisión F. J.M.A. apuñala en 2024 al que era su compañero de piso sin ninguna compasión. La Sección Segunda lo ha condenado ahora en una sentencia de conformidad a ocho años de prisión por un delito de asesinato en grado de tentativa.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso ABC, el tribunal considera probado que el acusado, de 45 años, -en prisión provisional desde el 11 de noviembre de 2024-, convivía con la víctima en una casa de Córdoba. Ambos habían estado consumiendo alcohol cuando iniciaron una discusión que se intensificó al regresar a la vivienda, porque la víctima no le decía dónde estaban sus llaves y el teléfono móvil. Ya en el interior, el acusado golpeó a la víctima reiteradamente y le asestó varias puñaladas con un cuchillo en el costado y en el cuello, amenazándolo con matarlo si no aparecía su móvil.

Una vez el procesado decidió interrumpir la agresión, «actuando con total frialdad e indiferencia hacia la vida humana, permaneció en el domicilio y dejó al perjudicado tumbado en el sofá sangrando profusamente, impidiéndole que fuera al baño y golpeándole con brutalidad en cabeza y cuerpo cada vez que el perjudicado trataba de hacer ruido para alertar a los vecinos y así poder recibir asistencia«, recoge la sentencia.

El tribunal abunda en el hecho de que «a pesar de que el perjudicado le reclamaba ayuda por sus heridas, el procesado hizo caso omiso, manifestándole que, cuando él se encontraba en el módulo de la prisión, lo dejaban allí para que las heridas se curaran solas«.

De hecho, F. J.M.A. permaneció junto a su víctima malherida y moribunda toda esa noche en el interior del domicilio hasta las 13.45 horas cuando se personó una dotación policial requerida por un amigo de la víctima que había acudido al domicilio tras los hechos y no pudo acceder al interior de la vivienda, sabiendo que su amigo se hallaba herido.

Solo la intervención policial permitió que recibiera asistencia médica a tiempo. Según la sentencia, de no haber sido atendido en ese momento, su vida habría estado en serio peligro.

La brutal agresión de este ex convicto le provocó a la víctima múltiples fracturas en la cara así como varias heridas punzantes y profundas, una laceración hepática de hasta siete centímetros, neumomediastino, hemoperitoneo y varias contusiones graves. La víctima quedó al borde de la muerte, pasó tres días en la UCI y más de dos semanas hospitalizado, y casi tres meses hasta su recuperación. El hombre falleció meses después por una neumonía ajena a los hechos juzgados, recoge esta sentencia.

La Fiscalía y la defensa del encartado llegaron a un acuerdo antes del juicio, en el que el acusado reconocía los hechos y aceptaba la calificación jurídica de asesinato en grado de tentativa, concurriendo la agravante de reincidencia —por su condena previa por asesinato— y la atenuante analógica de embriaguez. El tribunal por tanto ha impuesto la pena de ocho años de prisión y una indemnización de 18.881,44 euros a la hermana del fallecido.

Con esta sentencia, el autor del crimen de Cepansa, que acabó de forma atroz con la vida de una joven Rosa María, vuelve a ingresar en prisión por un delito de extrema gravedad -asesinato en grado de tentativa- apenas unos meses después de haber cumplido una larga condena por asesinato en 2005.