tribunales

Condenado a 8 años de cárcel en Córdoba por intentar matar a su compañero de piso tras cumplir 17 por asesinar a su novia

El encartado pasó casi dos décadas en prisión por el 'crimen de Cepansa´ en el que aplastó la cabeza de su pareja y le asestó 13 puñaladas en un descampado

La Audiencia de Córdoba condena a 11 años de prisión a la vecina de Aguilar que provocó un incendio mortal

Una mujer se enfrenta en Córdoba a 15 años de cárcel por intentar quemar vivo a su expareja en su casa

Entrada al centro penitenciario de Alcolea en Córdoba
Pilar García-Baquero

Córdoba

Pasó 17 años y seis meses en prisión por el crimen de 'Cepansa'. Mató a su novia en un solar aplastándole la cabeza con una roca y asestándole 13 puñaladas. Fue condenado en 2008 por la Audiencia Provincial de Córdoba y al salir de ... prisión F. J.M.A. apuñala en 2024 al que era su compañero de piso sin ninguna compasión. La Sección Segunda lo ha condenado ahora en una sentencia de conformidad a ocho años de prisión por un delito de asesinato en grado de tentativa.

