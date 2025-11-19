Una mujer se enfrenta en Córdoba a 15 años de cárcel por intentar quemar vivo a su expareja en su casa

Una mujer, con antecedentes por maltrato, se enfrenta a 15 años de prisión por provocar un incendio en la vivienda de su expareja en la avenida de Libia de Córdoba a la que entró con unas llaves que conservaba a las 4.00 horas ... de la madrugada ataviada de un mazo y un cuchillo al grito de «vas a ir a la cárcel y yo te voy a quemar».

Los hechos se remontan al 15 de junio de 2023 cuando la acusada que había sido pareja del propietario de la vivienda, situada en la calle Olimpo, ya condenada años atrás por delito de violencia doméstica a la pena de localización permanente, decidió esa madrugada entrar en el piso que se encuentra en un edificio de seis plantas y tres viviendas por planta, cuya única entrada y salida era un portal.

El fiscal recoge en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso ABC, que al entrar, la víctima vio como su expareja entraba con un mazo de madera en la mano y un cuchillo, por lo que temiendo por su vida se encerró en un dormitorio, al tiempo que llamaba a su hermana para que avisara a la Policía.

Esta escena de terror continuó porque la acusada comenzó a gritarle que iba a ir a la cárcel y que le iba a quemar vivo mientras golpeaba la puerta de la habitación donde se había resguardado él con el mazo de madera y el cuchillo, mientras le insistía para que saliera de ahí.

Al mismo tiempo, la acusada envió un audio a uno de los teléfonos de protección de la mujer solicitando una patrulla de Policía, advirtiéndoles que «no respondía de lo que iba a hacer porque viene la hermana de su expareja y le van a pegar».

La mujer al ver que su expareja no salía de la habitación donde se había refugiado, comenzó a prender fuego a diferentes estancias del piso, como un sofá del salón, o un colchón de un dormitorio juvenil sin tener en cuenta ni teniendo el más mínimo aprecio por la vida de su expareja y de todos los vecinos del bloque que a esas horas se encontraban durmiendo, asumiendo que podía acabar con la vida de otras personas, según el relato del Ministerio Público.

Cuando comenzó a arder la casa, la acusada abandonó el domicilio siendo detenida cuando bajaba las escaleras por la Policía Nacional que había sido alertada por la hermana de la víctima. En ese momento, la víctima salió de su dormitorio e intentó sofocar las llamas que se habían extendido con un extintor.

En el rellano de la primera planta del edificio donde se produjo este incendio se produjo una gran destrucción del techo mientras una gran nube de humo. El fuego provocó grandes daños en la vivienda quedando totalmente destruidos con desprendimientos de revestimiento de paredes y bovedillas de techo. La policía tuvo que desalojar parte del edificio esa madrugada teniendo en cuenta que el humo había invadido toda la escalera siendo irrespirable y no existiendo visibilidad, acudiendo los Bomberos de Córdoba a sofocar el incendio.

Los daños tasados a varios pisos de la comunidad de vecinos así como el propio de la expareja de la acusada ascienden, junto al las labores de extinción de incendios a 85.000 euros, que ahora reclaman las aseguradoras de la comunidad de vecinos así como de los pisos afectados.