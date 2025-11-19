Suscríbete a
tribunales

Una mujer se enfrenta en Córdoba a 15 años de cárcel por intentar quemar vivo a su expareja en su casa

El fiscal recoge que la acusada usó las llaves que conservaba del piso y acudió con un mazo y cuchillo poniendo en riesgo la vida de los vecinos del bloque

Detenida tras calcinar el piso de su expareja en la avenida de Libia

La Audiencia de Córdoba condena a 11 años de prisión a la vecina de Aguilar que provocó un incendio mortal

Estado en el que quedó la vivienda situada junto a la avenida de Libia en Córdoba
Pilar García-Baquero

Pilar García-Baquero

Córdoba

Una mujer, con antecedentes por maltrato, se enfrenta a 15 años de prisión por provocar un incendio en la vivienda de su expareja en la avenida de Libia de Córdoba a la que entró con unas llaves que conservaba a las 4.00 horas ... de la madrugada ataviada de un mazo y un cuchillo al grito de «vas a ir a la cárcel y yo te voy a quemar».

