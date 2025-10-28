Suscríbete a
La Audiencia de Córdoba confirma la sentencia de ocho años de internamiento para el menor que mató a otro en el Arenal

Corrobora de forma íntegra el fallo de primera instancia y desestima el recurso

Concentración en apoyo a la familia del menor asesinado en el Arenal, durante una de las sesiones del juicio
La Audiencia Provincial de Córdoba ha confirmado de forma íntegra la sentencia que condenó a ocho años de internamiento terapéutico de salud en mental en régimen cerrado al joven menor de edad que el 1 de febrero mató a otro de una puñalada en el Arenal ... -el fallecido le pidió que devolviera una botella que había robado y éste reaccionó brutalmente-. Así lo han indicado este martes fuentes judiciales a este medio.

