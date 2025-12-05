Suscríbete a
Un hombre de 82 años es evacuado al Reina Sofía con quemaduras tras un incendio en su vivienda

El anciano ha resultado herido tras originarse un fuego en la calle Periodista Rodríguez Mesa

Punto de Urgencias en el Hospital Reina Sofía de Córdoba Valerio Merino

ABC Córdoba

Córdoba

Un anciano ha resultado herido esta mañana al producirse un incendio en una vivienda de Córdoba, según informa el servicio 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

Un ciudadano alertó al ... teléfono 112 a las 10:45 horas para informar de un incendio en una vivienda de la calle Periodista Rodríguez Mesa, por lo que la sala coordinadora activó a los bomberos, a la Policía Nacional, a la Local y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

