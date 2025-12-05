Un hombre de 82 años es evacuado al Reina Sofía con quemaduras tras un incendio en su vivienda

Un anciano ha resultado herido esta mañana al producirse un incendio en una vivienda de Córdoba, según informa el servicio 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

Un ciudadano alertó al ... teléfono 112 a las 10:45 horas para informar de un incendio en una vivienda de la calle Periodista Rodríguez Mesa, por lo que la sala coordinadora activó a los bomberos, a la Policía Nacional, a la Local y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

Los sanitarios y la Policía Local han confirmado que un varón de 82 años ha resultado herido con quemaduras y ha sido evacuado al Hospital Reina Sofía. No ha trascendido más información sobre las circunstancias en las que se ha originado el incendio.

