salud

La Asociación Española Contra el Cáncer y el Hospital Centro de Andalucía de Lucena se unen para destinar más recursos a los pacientes oncológicos

Los profesionales médicos podrán derivar directamente a los pacientes a los servicios gratuitos que ofrece la asociación

Más de 300 cordobeses serán diagnosticados con cáncer de pulmón en 2026

El Hospital Centro de Andalucía de Lucena ABC

El Hospital Centro de Andalucía de Lucena y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) han firmado un convenio de colaboración cuyo objetivo es mejorar la atención y el acompañamiento a los pacientes oncológicos y sus familias desde el inicio del diagnóstico hasta el ... desarrollo de la enfermedad.

