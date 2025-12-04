La Asociación Española Contra el Cáncer y el Hospital Centro de Andalucía de Lucena se unen para destinar más recursos a los pacientes oncológicos

El Hospital Centro de Andalucía de Lucena y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) han firmado un convenio de colaboración cuyo objetivo es mejorar la atención y el acompañamiento a los pacientes oncológicos y sus familias desde el inicio del diagnóstico hasta el ... desarrollo de la enfermedad.

El acuerdo ha sido suscrito por Antonio Escribano Ocón, director médico del Hospital Centro de Andalucía, y María Auxiliadora Cabanás, presidenta de la AECC en Córdoba. En virtud de esta alianza, el Hospital Centro de Andalucía ofrecerá su servicio clínico habitual y, además, incorporará las herramientas y recursos de la AECC para garantizar que los pacientes reciban un apoyo integral, tanto a nivel personal como familiar.

Esta colaboración «permitirá acercar aún más las ayudas disponibles y facilitar su acceso desde el propio entorno sanitario». El hecho de que los profesionales médicos deriven directamente a los pacientes a los servicios gratuitos de la AECC aporta un valor añadido, incrementando la seguridad, la confianza y la credibilidad del proceso asistencial.

La AECC pone a disposición de los pacientes un amplio catálogo de servicios gratuitos, entre los que se encuentran terapia y apoyo psicooncológico, atención de trabajadoras sociales especializadas en subvenciones, trámites y cuestiones laborales, fisioterapia específica para tratar secuelas y precuelas, así como pisos de acogida en Córdoba para pacientes en tratamiento y personas trasplantadas.

La asociación trabaja, además, para «dar respuesta a cualquier necesidad que pueda surgir durante el proceso oncológico, creando nuevos recursos cuando estos no existen».

Esta colaboración ha sido posible gracias al impulso conjunto del Hospital Centro de Andalucía, la Junta Local de Lucena y la AECC. La iniciativa se alinea con la misión fundamental de la asociación, «aumentar la calidad de vida de los pacientes oncológicos y de sus familias, garantizando un acompañamiento cercano, profesional y continuo».