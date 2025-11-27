Las drogas de síntesis crecen con efectos imprevisibles: arritmias, hipertensión y coma

La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) alertó este jueves de que las drogas sintéticas, elaboradas artificialmente, tienen una composición mucho más variable que las hechas de sustancias naturales, por lo que conllevan efectos más impredecibles como sufrir un coma. Se pone de ... manifiesto en la sesión 'Drogas sintéticas, principales síndromes derivados', que se celebrará en su 46º Congreso hasta este viernes en Córdoba.

Una de sus participantes, la doctora Sara Carrascosa García, del servicio de Medicina Interna del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia, ha aclarado que «las drogas sintéticas son, por definición, aquellas que se han sintetizado de forma artificial, con el fin de imitar o potenciar efectos de otras sustancias».

De hecho, ha añadido, «su composición es mucho más variable y, sus efectos, más impredecibles. Además, sufren cambios continuos en su formulación, con el fin de eludir restricciones. Por lo tanto, en concepto, no tienen nada que ver con las sustancias naturales que se usan como drogas ilícitas».

En esta misma línea, el doctor Mariño Fernández Cambeiro, del servicio de Medicina del Hospital Universitario de Santiago de Compostela, ha subrayado que «estas drogas sintéticas son las obtenidas mediante la síntesis artificial, a partir de precursores no naturales».

«Pueden ser compuestos psicotrópicos o narcóticos conocidos, químicamente modificados o bien compuestos noveles con efectos superponibles a los de otras drogas ilícitas. Como las tradicionales, poseen efectos sobre distintos sistemas de señalización neuronal (dopaminérgico, serotoninérgico, noradrenérgico, opioide), y a distintos niveles», continuó.

Los signos o síntomas tempranos que pueden alertar a familiares o amigos de que una persona está consumiendo drogas son los cambios de comportamiento, en la conducta, como la irritabilidad, la euforia, las alteraciones del sueño y los cambios en las relaciones, lo que puede orientar a un consumo patológico en general.

En este sentido, el doctor Fernández Cambeiro ha avisado de que «el consumo en sí no es una enfermedad y, por tanto, no tiene síntomas. En el contexto de un trastorno por consumo o síndrome de dependencia se observan, con frecuencia, alteraciones en el funcionamiento social, de las relaciones o en trabajo».

A corto plazo, las drogas sintéticas pueden producir arritmias, hipertensión, riesgo de cardiopatía isquémica o accidentes cerebrovasculares, aunque varía en función de la sustancia y la dosis consumida.

Efectos

Los efectos en el sistema nervioso son variados, si bien, predominantemente, figuran los cuadros de agitación, convulsiones o coma. Los principales síndromes o trastornos que se desarrollan con su consumo prolongado dependen del tipo de sustancia, la vía de administración y el tiempo de uso, «aunque el efecto a largo plazo no es bien conocido, en algunos casos puede haber cuadros neurológicos, psiquiátricos o problemas cardiovasculares», ha informado la doctora Carrascosa.

«La mayoría de estas sustancias pueden afectar de forma leve al cerebro, corazón e hígado. En su forma más grave, pueden causar insuficiencia hepática aguda, arritmias amenazantes o síndromes coronarios y encefalopatía grave», ha remarcado el doctor Fernández Cambeiro.

«El perfil del consumidor evolucionó conforme aumentó el número de drogas sintéticas, que generalmente pueden ser adquiridas por internet. Así, cada vez vemos más usuarios en la adolescencia o consumos vinculados a prácticas sexuales», ha explicado la doctora Carrascosa.

No hay antídotos específicos ni terapias farmacológicas que hagan frente a las drogas de síntesis

Asimismo, la experta ha indicado que «el tratamiento de la intoxicación aguda se centra en la estabilización del paciente, dado que no existen antídotos específicos ni terapias farmacológicas. En cuanto a la deshabituación y la rehabilitación, el abordaje debe ser multidisciplinar, sin olvidar el apoyo psicológico y la rehabilitación psicosocial».

Las drogas sintéticas tienen en general un impacto epidemiológico y clínico menor que otras drogas tradicionales como la cocaína o los opioides. «Como consecuencia, no hay antídotos para la intoxicación aguda ni tratamientos consolidados para los síndromes de dependencia asociados de ninguna de estas sustancias. El tratamiento de los poco frecuentes trastornos por consumo de estas drogas precisa de una aproximación multimodal, caso a caso», según el doctor Fernández Cambeiro.