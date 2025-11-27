Suscríbete a
Salud

Las drogas de síntesis crecen con efectos imprevisibles: arritmias, hipertensión y coma

La Sociedad de Medicina Interna se reúne en Córdoba para advertir de las consecuencias del consumo

Las drogas de síntesis aumentan: el consumo es más joven y peligroso

Drogas de síntesis intervenidas por la Policía
Drogas de síntesis intervenidas por la Policía

ABC Córdoba

Córdoba

La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) alertó este jueves de que las drogas sintéticas, elaboradas artificialmente, tienen una composición mucho más variable que las hechas de sustancias naturales, por lo que conllevan efectos más impredecibles como sufrir un coma. Se pone de ... manifiesto en la sesión 'Drogas sintéticas, principales síndromes derivados', que se celebrará en su 46º Congreso hasta este viernes en Córdoba.

