Córdoba se enfrenta a un «reto crítico» en la donación de sangre en diciembre: se necesitan 2.500 y la Junta lanza una campaña para lograrlo

La provincia de Córdoba ha registrado a lo largo de este año 26.559 donaciones de sangre, plasma y otras especialidades (25.152 de sangre, 1.307 de plasmaféresis, 97 de plaquetoaféresis, así como 3 autotransfusiones y 134 donantes tipados de médula ... ósea), según ha informdo este miércoles la Junta en un comunicado. Nuestro territorio ha alcanzado los 16.437 donantes, unos datos que se mantienen estables respecto al año anterior.

De todos ellos, 9.376 han sido hombres, 7.061 mujeres y ha habido 1.976 donantes nuevos. De ellos, 388 se han captado en puntos fijos y 1.588 en equipos móviles. Así lo ha puesto de manifiesto la delegada territorial de Sanidad, María Jesús Botella, quien ha añadido que «estos datos reflejan un desempeño sostenido en la actividad del Centro de Transfusión y Tejidos de Córdoba a lo largo de este periodo».

Sin embargo, ha llamado la a tención sobre el hecho de que «diciembre representa un reto crítico ya que el pasado año registró solo 1.700 donaciones». «Esa cifra está por debajo de las necesidades hospitalarias que se incrementan durante las festividades, desplazamientos vacacionales y enfermedades estacionales», ha advertido.

Para que no se repita un escenario adverso en el último periodo del año y se cierre 2025 por encima del pasado año, se requiere un aumento significativo del volumen de donaciones en este mes. Por ello, el Centro de Transfusión, Tejidos y Células (CTTC) de Córdoba pone en marcha una campaña especial de Navidad con el objetivo de alcanzar las 2.500 donaciones de sangre y 200 donaciones de plasma.

Actividad del Banco de Tejidos en Córdoba

La actividad del Banco de Tejidos en Córdoba, que centraliza junto al Centro de Málaga, toda la actividad andaluza, supera los 1.300 injertos, según los datos del informe de actividad del Banco de Tejidos acumulados hasta el 29 de noviembre.

En el área de Banco de Huesos, se han procesado 100 donaciones, de las que se han obtenido 2.542 piezas distribuidas por toda Andalucía, destinándose para Córdoba 842 piezas óseas destinadas a procedimientos quirúrgicos. En cuanto al Área de Córneas, se han procesado 320 donaciones, obteniéndose 640 corneas, de las que 427 se han distribuido en centros sanitarios cordobeses.

La delegada de Sanidad, este miércoles en la presentación de la campaña de donación de sangre abc

Respecto a la membrana amniótica, se han obtenido de ocho donantes, 296 fragmentos, de los que Córdoba recibió 45 fragmentos, aplicados principalmente en áreas como oftalmología y cirugía plástica y reparadora. Respecto a las válvulas cardiacas, se recibieron 53 corazones y se han obtenido 96 homoinjertos, de los que 11 se utilizaron en el Hospital Universitario Reina Sofía.

Por último, en relación con el Banco de Piel, suma este año 35.555 centímetros cúbicos de piel regenerada, procedentes de 28 donantes y centralizada en la Unidad de Grandes Quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío.

«Estos datos ponen de manifiesto el compromiso de la ciudadanía cordobesa y de los equipos profesionales con la donación de tejidos, así como el impacto sanitario que esta actividad genera en los hospitales de la provincia», ha concluido la delegada de Salud y Consumo, María Jesús Botella.