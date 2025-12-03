Suscríbete a
Disciplina sanciona a Isaac con dos partidos y acuerda el cierre parcial del Sánchez-Pizjuán en tres encuentros

consejería de sanidad

Córdoba se enfrenta a un «reto crítico» en la donación de sangre en diciembre: se necesitan 2.500 y la Junta lanza una campaña para lograrlo

El pasado año, en ese mes, se registraron 1.700, una cifra está «por debajo de las necesidades hospitalarias que se incrementan» durante las Pascuas

Córdoba se enfrenta a un «reto crítico» en la donación de sangre en diciembre: se necesitan 2.500 y la Junta lanza una campaña para lograrlo

La provincia de Córdoba ha registrado a lo largo de este año 26.559 donaciones de sangre, plasma y otras especialidades (25.152 de sangre, 1.307 de plasmaféresis, 97 de plaquetoaféresis, así como 3 autotransfusiones y 134 donantes tipados de médula ... ósea), según ha informdo este miércoles la Junta en un comunicado. Nuestro territorio ha alcanzado los 16.437 donantes, unos datos que se mantienen estables respecto al año anterior.

